Угруповання «Боко Харам» відпустило на волю 82 дівчини, через три роки після викрадення

Бойовики радикального угруповання «Боко Харам» відпустили 82 дівчини з групи, що складала більше двохсот осіб, яких було викрадено у квітні 2014-го року, повідомляють посадовці. Їх відпустили після переговорів із урядом, інформує один із посадовців.

Викрадення було гучним випадком заколоту «Боко Харам». Угруповання продовжує свою діяльність уже восьмий рік, і не має ознак закінчення. Близько 220 дівчаток було викрадено з їхньої школи під час нічного нападу.

Більше 20 дівчат відпустили у жовтні, завдяки угоді за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Інші втекли або були врятовані, проте до цього звільнення вважалося, що 195 ще досі в полоні.

Хоча це викрадення є одним із найгучніших випадків, «Боко Харам» викрало тисячі дорослих та дітей, і багато справ були закинуті.

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