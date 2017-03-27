Початок британського шляху від ЄС

Велика Британія минулими вихідними не брала участі у саміті ЄС з нагоди 60-ї річниці підписання Римської угоди, яка започаткувала процес створення Євросоюзу.

Ми виходимо з Європейського Союзу, але ми не покидаємо Європу.

​Прем’єр-міністр Тереза Мей натомість готується цього тижня до символічного кроку - подати у середу 29 березня офіційну заяву про припинення членства в організації, як це передбачає 50-та стаття Лісабонського договору ЄС.

Текст статті з п’ятьма пунктами легко поміщається на одну сторінку і проголошує, що “будь-яка країна може вирішити вийти з Союзу”, і коли вона вирішує це зробити, то повинна “повідомити про свої наміри Європейській раді. Відповідно до настанов Європейської ради Союз проводить переговори й укладає угоду з тією країною, визначаючи умови її виходу”.

50-та стаття передбачає, що Британія має офіційно опинитися поза межами ЄС через два роки після подання заяви, тобто навесні 2019 року.

Але колишній постійний британський представник при ЄС Айвен Роджерс висловив припущення, що двох років на переговори буде замало і процес може розтягнутися на десятиріччя.

До Лісабонського договору Євросоюз не мав закону, який би передбачав процедуру одностороннього виходу з організації, і Велика Британія буде першою, яка починає цей шлях.

Тереза Мей у програмній промові раніше заявила, що навіть відмовляючись від членства в ЄС Британія зацікавлена у тому, щоб організація успішно існувала і далі.

“Ми виходимо з Європейського Союзу, але ми не покидаємо Європу. І саме тому ми прагнемо нового рівноправного партнерства - між незалежною, самостійною глобальною Британією та нашими друзями і союзниками у ЄС”, - стверджує Мей.

Вона сподівається, що, вийшовши зі спільного європейського ринку, Лондон зможе укласти угоди про вільну торгівлю з Брюсселем та з урядами інших держав - ключових економічних партнерів.

Загроза для Об’єднаного Королівства

Подаючи заяву на розрив з ЄС, Тереза Мей водночас вимушена доводити переваги збереження союзу Англії, Уельсу та Північної Ірландії з Шотландією.

Оскільки більшість шотландців на референдумі у червні минулого року голосували проти виходу з ЄС, то політики в Единбурзі знову порушують питання про незалежність Шотландії і можливість окремого шотландського членства в Євросоюзі.

Уряд в Едінбурзі, очолюваний Шотландською національною партією оголосив наміри провести новий референдум про незалежність наприкінці 2018, або на початку 2019 року.

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