Британський друг президента США хоче "(бр)eкзити" у Нідерландах, Франції та Німеччині

Британський уряд змушений знову наголошувати, що відомий британський політик і натхненник "Брекзиту" Найджел Фараж не представляє офіційний Лондон на зустрічах з президентом США Дональдом Трампом.

Фараж - один з небагатьох британських політичних діячів, який майже в усьому підтримує Дональда Трампа, назвав його обрання на посаду президента США разом з рішенням Британії про вихід з ЄС “початком глобальної революції”.

Ми очікуємо захоплюючих виборів у Нідерландах, Франції та Німеччині... Ми перемагаємо!

У п’ятницю Найджел Фараж, депутат Європейського парламенту, виступав на великій вашингтонській політичний конференції консервативного спрямування, де також промовляв президент Трамп.

Британські ЗМІ не змогли оминути увагою вечерю Фаража з Дональдом Трампом у колі чільних радників американського президента минулими вихідними у Вашингтоні.

Фараж поширив через Twitter світлину з ресторану.

Урядовий речник у Лондоні повторив, що у зв’язках з Вашингтоном Велика Британія використовує “офіційний і добре налагоджений процес комунікацій з адміністрацією США... Ми маємо чудового посла, який зустрічається з представниками адміністрації включно з президентом Трампом”.

Раніше новобраний американський президент неофіційно пропонував, щоб саме Фараж, який не має дипломатичного досвіду, був призначений послом Великої Британії у США, але уряд Терези Мей проігнорував побажання.

“Ми очікуємо захоплюючих виборів у Нідерландах, Франції та Німеччині”, - заявив на американській конфереції колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства, який був найпомітнішою постаттю у британській кампанії за вихід з Європейського Союзу.

Він посилався на очікувані можливі виборчі успіхи тих європейських політиків, які відверто заявляють про згортання євроінтеграційних процесів на контитенті: Ґерта Вілдерса у Нідерландах, Марін Ле Пен у Франції та активістів німецької партії "Альтернатива для Німеччини".

“Ми перемагаємо!”, - проголосив Найджел Фараж під схвальні овації американських консервативних політиків.

Але у Великій Британії Партія незалежності Сполученого Королівства (UKIP) залишається маргінальною і на довиборах у парламент минулого тижня її кандидат програв боротьбу за мандат.

Партія і далі має лише одного депутата у головному законодавчому органі країни - у Палаті представників британського парламенту. (UKIP) має трьох представників у невиборній Палаті лордів.

Найпомітнішого успіху Партія незалежності Сполученого Королівства домоглася на виборах до Європейського парламенту, де вона має два десятки депутатів, включно з Найджелом Фаражем.

Фараж заявив, що планує закінчити свою каденцію у Європарламенті 2019 року, коли має завершитися дворічний термін переговорів про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Після референдуму минулого року Найджел Фараж склав з себе повноваження лідера Партії незалежності Сполученого Королівства, заявивши, що хоче зосередитися на особистому житті.

Дивіться також: Чи змінилися прогнози економістів після першого місяця президентства Трампа?