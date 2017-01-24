Верховний суд Великобританії: парламент мусить схвалити процедуру виходу з ЄС

Верховний суд Великобританії виніс у вівторок рішення, згідно з яким парламент мусить схвалити плани про початок процедури виходу країни зі складу Європейського Союзу. За це рішення проголосували вісім суддів, проти – три.

Голова Верховного суду Дейвид Ньюберґер повідомив про рішення, кажучи, що воно основане на погляді, що вихід з ЄС відокремить джерело британських законів і змінить права, якими користуються британські громадяни.

Уряд прем’єр-міністра Терези Мей хотів, щоб вона могла вдатися до виконавчих повноважень і покликатись на статтю 50 договору про ЄС, щоб розпочати процедуру виходу. Генеральний прокурор Англії і Уельсу Джеремі Райт заявив після рішення Верховного суду, що уряд виконає його і «зробить усе, щоб запровадити його в життя».

Торік на референдумі британські виборці невеликою більшістю голосів вирішили, що країна повинна вийти зі складу ЄС.

Райт заявив у вівторок, що рішення виборців тепер – це політична, а не юридична справа.

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