Великобританія офіційно розпочне процедуру виходу з Європейського Союзу 29 березня

Через дев’ять днів, 29 березня, Великобританія офіційно повідомить про намір виходу з Європейського Союзу. Представник уряду заявив про це в понеділок, додаючи, що про це вже повідомлено Європейський Союз. Процедура відбуватиметься відповідно до статті 50-ої, яка стосується права членських країн щодо виходу з ЄС.
Перші кроки щодо виходу з ЄС розпочалися референдумом у червні 2016 року, під час якого британці невеликою більшістю голосів вирішили вийти зі складу ЄС. Голосування, за всіма ознаками, було викликане настроями проти істаблішменту і відчуттям, що правлячі структури Європейського Союзу позбавили пересічного британського громадянина надто багато контролю.
Референдум також довів до відставки колишнього прем’єр-міністра Дейвида Камерона, який під час виборчої кампанії обіцяв провести референдум.
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