Британський принц Філіп відходить від королівських обов’язків

Британський принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II має намір відмовитися від виконання королівських обов’язків з осені.
Про це у четвер повідомив Букінгемський палац.
За повідомленням, 95-річний Філіп далі очолюватиме або буде членом численних доброчинних організацій (за даними, їх понад 780), але вже не відіграватиме активну роль у їх роботі.
Рішення прийняв особисто принц Філіп. Королева Єлизаветg підтримала чоловіка. У червні герцогу Единбурзькому виповниться 96 років.
У минулому в нього були проблеми з серцем, але він продовжував брати участь у громадських заходах.
У новому повідомленні від Букінгемського палацу немає інформації про стан здоров’я Філіпа.
За повідомленням, 91-річна королева надалі братиме участь у громадських заходах.
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Раніше сьогодні повідомлення про зустріч старшого персоналу королівської сім’ї в Букінгемському палаці викликало спекуляції щодо стану здоров’я королівської пари. І королева, і її чоловіка у середу брали участь в офіційних заходах. За ознаками - почувалися добре.
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І королева, і її чоловік 3 травня брали участь в офіційних заходах і, ймовірно, почувалися добре.
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