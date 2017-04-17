Українські діти зіграли у бродвейському шоу

Бродвейські мюзикли у виконанні українських школярів. Справжні ліцензійні шоу англійською мовою ставлять на великій сцені юні актори з київської студії «Бродвей Kids». У ці святкові дні студія відзначила своє 5-річчя, показавши кращі номери із трьох мюзиклів – «Багсі Мелоун», «Енні» та «Аліса в країні чудес». Виставу, що відбулась у Київському театрі опери і балету для дітей та юнацтва, бачила Оксана Лігостова.

Чикаго, тридцяті роки, війна мафіозних кланів. Але замість свинцю, автомати гангстерів стріляють заварним кремом для торту. А в ролі небезпечних мафіозі та іхніх гламурних подружок – танцівниць кабаре – виступають діти. Знавці уже здогадалися, що йдеться про «Багсі Мелоун» – легендарний мюзикл, пародію на американські гангстерські бойовики. У виставі зайняті київські школярі – вихованці дитячої музично-театральної студії «Бродвей Kids».

А ось інший славнозвісний мюзикл – «Аліса в країні чудес». Теж співають і танцюють самі лише діти, від шести до шістнадцяти. Попри юний вік артистів, шоу зроду не назвеш аматорським. Велика професійна сцена, живий звук, супровід симфонічного оркестру. У постановників є ліцензія від правовласника, а виконують мюзикли завжди і виключно мовою оригіналу – англійською.

Концерт з кращими номерами з вистав студія «Бродвей Kids» підготувала до свого 5-річного ювілею.

Говорить солістка «Бродвей Kids»Анастасія Жолудь:

«Мій улюблений спектакль – це Аліса в країні чудес. Так вийшло, що у мене головна роль».

Михайло Семенов, соліст «Бродвей Kids», каже:

«Спочатку я не дуже знав англійську, але коли я прийшов сюди, це підтягнуло мою англійську дуже сильно».

Карина Михнич, солістка «Бродвей Kids», так розповідає про свою мрію:

«Така мрія – виступати на Бродвеї в Нью-Йорку є, мабуть, у кожного, хто в цій студії займається. Але оскільки я тут уже 5 років і з дитинства знайома з мюзиклами, то для мене потрапити на Бродвей – це, мабуть, одна з найбільших мрій, які в мене є».

Маленька дівчинка співає англійською. «Це ми співаємо так в «Алісі». Я точно не знаю, що воно значить...»

Говорить Марія Прилипко, продюсер та засновниця студії «Бродвей Kids»:

«Музичний матеріал розкішний, дітям дуже подобається, і вони легко розучують пісні. От узяти хоча б «Алісу в країні чудес», ми зробили виставу за мотивами Діснеївської «Аліси» – музика просто неймовірна! А щодо мови – мюзикл народився в Америці! І я, коли отримала ліцензію на постановку, принципово не хотіла перекладати. Це повинно звучати тільки в оригіналі».

5 років тому вони починали з малесенької студії. А зараз «Бродвей Kids» – це 52 юних артистів, закоханих у мюзикл. Адже цей жанр поєднав у собі одразу і вокал, і хореографію, і акторську майстерність. А ще можливість відчути себе справжньою зіркою у світлі софітів Бродвею.

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