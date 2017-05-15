ЄС готовий йти далі до подальшої інтеграції України - Клімкін у Брюсселі

У Брюсселі завершилась зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу й України.

Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, Євросоюз готовий йти далі до подальшої інтеграції України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

«ЄС готовий йти далі, я почув це сьогодні від всіх європейських міністрів. Співдружність прекрасно розуміє, що безвізовий режим і Угода про асоціацію – це важливі досягнення. Але далі є шлях, що веде нас до більш амбітної мети», – зауважив Павло Клімкін після зустрічі у Брюсселі з міністрами закордонних справ ЄС у форматі «Група друзів України в ЄС+Україна».

Сам міністр напередодні пояснив, що основна мета його брюссельського візиту – участь у неформальній зустрічі з групою міністрів закордонних справ європейських держав-друзів України, на якій він обговорюватиме необхідність нової якості обміну досвідом між Україною та ЄС.

У планах візиту голови українського зовнішньополітичного відомства до Брюсселя - зустрічі з єврокомісаром з політики сусідства й переговорів з розширення Йоганнесом Ганом, єврокомісаром із питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом, віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем та генеральним секретарем Європейської служби зовнішньої діяльності Гельгою Шмід.

Як пояснив український МЗС, ключова увага зустрічі приділяється розвитку ситуації на Донбасі у контексті виконання Мінських домовленостей, запровадження безвізового режиму, а також прогресу реформ в Україні.

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