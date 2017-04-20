Спалах "виборчої гарячки" у Європі: Британія починає кампанію, Франція готує бюлетені на неділю

Неочікуване рішення британського прем’єр-міністра Терези Мей оголосити загальні вибори 8 червня означає, що цьогорічний політичний сезон у Європі буде ще спекотнішим.

Парламентське голосування 19 квітня почало кампанію у Великій Британії.

Виборці у Франції йдуть голосувати вже цієї неділі у першому турі президентських виборів.

Ключовою темою британської виборчої кампанії має бути “Брекзит” - дворічний процес переговорів про вихід з Європейського Союзу.

Проте навіть у Лондоні визнають, що французькі вибори матимуть більший вплив, ніж британські, і на умови “Брекзиту”, і на долю ЄС загалом.

Загроза "Фрекзиту"

Малоймовірно, що хтось з 11-ти французьких кандидатів здобуде понад 50% голосів у першому турі, тому головним результатом голосування у неділю буде визначення двох фіналістів для вирішального туру 7 травня.

Євроентузіастів турбує те, що майже напевне до фіналу вийде лідер Національного фронту Марін Ле Пен.

Результати опитувань показували, що вона приваблює майже чверть виборців обіцянками відновити контроль над кордонами, позбутися грошової одиниці євро і, зрештою, порушити питання про можливий вихід з ЄС.

Марін Ле Пен заявила, що схвалює гасла економічного протекціонізму Дональда Трампа, також вважає імміграцію великою проблемою, і ще активніше, ніж новий президент США, виступає за співпрацю з Росією зі скасуванням санкцій та визнанням російської анексії Криму.

Основними суперниками Ле Пен зараз називають Емманюеля Макрона - молодого економіста з палкими гаслами за ЄС, Франсуа Фійона - заплямованого звинуваченнями у корупції консерватора з проросійськими симпатіями, які він останнім часом приглушує та Жан-Люка Меленшона - “французького Берні Сандерса”, який обіцяє оподаткувати багатих і передати гроші біднішим французам.

Шотландське питання

У Великій Британії лідер Лейбористської партії Джеремі Корбин також сподівається перетворити блискавичну виборчу кампанію на дискусію про соціальну справедливість та відповідальність великого бізнесу.

Але лейбористи, як і урядові консерватори, зобов’язалися виконати волю минулорічного референдуму про вихід з ЄС, тому головних аргументів у кампанії проти розриву з Євросоюзом очікуватимуть від дрібніших партій: Ліберальних демократів та Шотландської національної партії, яка хоче незалежної Шотландії у складі ЄС.

ШНП вже заявила, що хоче провести ще один референдум про незалежність Шотландії, оскільки більшість шотландців не хочуть відриватися від Європи разом з Англією.

Вінцем політичного сезону у Європі будуть вибори в Німеччині, де партія Анґели Меркель на виборах у вересні змагатиметься за збереження права формувати уряд.

Індикатором стану справ у тій країні буде рівень підтримки партії “Альтернатива для Німеччини”, активісти якої найбільше стурбовані імміграцією.

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