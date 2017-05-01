Законодавці досягли угоди щодо бюджету до кінця фінансового року

Хоча республіканці контролюють обидві палати Конгресу, демократи активно брали участь у переговорах, оскільки їхні голоси потрібні для схвалення бюджету

Провідним учасникам переговорів у Конгресі США з великими труднощами вдалося узгодити законопроект про витрати уряду об’ємом більше 1 трильйона доларів, який забезпечить фінансування практично всіх федеральних відомств до кінця вересня.

Про це повідомили представники апарату Конгресу в неділю ввечері.

Щоб уникнути часткового припинення роботи уряду, Палата представників і Сенат повинні прийняти законопроект про витрати до настання суботи.

У разі прийняття всеосяжний законопроект про витрати стане першим великим законодавчим актом, підтриманим обома партіями, з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа трохи більше трьох місяців тому. Трампу не вдалося домогтися включення витрат на обіцяне ним будівництво стіни на кордоні з Мексикою, але президент отримає 15 мільярдів доларів із запитаних ним коштів на зміцнення збройних сил.

Законодавці також відхилили пропозиції глави бюджетного управління Білого дому Міка Малвейні скоротити такі популярні програми, як фінансування медичних досліджень і гранти на розвиток місцевих спільнот. При цьому в документі передбачено виділення додаткових коштів у розмірі 1,5 мільярда доларів на заходи щодо зміцнення безпеки на кордоні, такі, як збільшення числа ліжко-місць в місцях перебування затриманих.

Більшість ключових рішень з приводу бюджетів окремих відомств були узгоджені, але в числі останніх перешкод виявилися деякі політичні питання, наприклад, вимога демократів допомогти уряду Пуерто-Рико з фінансуванням програми медичного страхування малозабезпечених (Medicaid).

Співробітники Конгресу поділилися інформацією на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені обговорювати досягнуту угоду.

Демократи не дозволили Трампу здобути велику перемогу в вигляді перших асигнувань на обіцяне ним будівництво стіни на кордоні з Мексикою. У той же час противники абортів серед законодавців навіть не спробували використовувати законопроект, щоб позбавити фінансування організацію «Плановане батьківство».

Деталі переговорів трималися в таємниці, але Трампу і «яструбам» серед законодавців вдалося домогтися виділення 15 мільярдів доларів на підвищення боєготовності Пентагону і фінансування інших заходів щодо забезпечення безпеки на кордоні, наприклад, збільшення числа ліжко-місць в місцях утримання людей, які проникли в країну нелегально.

Демократи високо оцінили збільшення фінансування Національних інститутів охорони здоров’я на 2 мільярди доларів всупереч пропозицій Трампа про серйозні скорочення цих статей бюджету. Вони також залишилися задоволені виділенням додаткових коштів на боротьбу зі зловживанням опіоїдами, гранти Пелла для оплати літніх курсів для студентів, і підтримку транспорту. Положення про розширення медичної допомоги для 22 тисяч шахтарів, які вийшли на пенсію в районі Аппалачів і членів їх сімей передбачає постійні пільги в сфері медобслуговування, що було пріоритетним завданням лідера республіканської більшості в Сенаті Мітча Макконнелла та інших законодавців з цього гірського регіону.

Для прийняття законопроекту будуть потрібні голоси демократів, тому, хоча республіканці контролюють обидві палати Конгресу, демократи брали активну участь в переговорах, які, судячи з усього, були спрямовані на вироблення найпростішого законопроекту, який не надто відрізнявся б від угоди, яка могла б бути досягнута торік за президента Барака Обами.

Республіканці домагалися політичних перемог за допомогою поправок, пов’язаних з абортами і блокуванням екологічних норм, таких як радикальне розширення прийнятого при Обамі закону про чисту воду. Вони також сподівалися викинути з документа нові фінансові норми. Однак демократи чинили опір і сподівалися, що в законопроекті не буде місця багатьом поправкам, які, на їхню думку, є «отруйними пігулками» (тобто, роблять законопроект непрацездатним).

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