Слухання в Сенаті в справі затвердження Джеффа Сешенса на посаду міністра юстиції

У Сенаті Сполучених Штатів відбуваються слухання в справі затвердження сенатора зі штату Алабама Джеффа Сешенса на посаду міністра юстиції США. Відповідаючи на запитання своїх колег-законодавців, він заявив, що розуміє складну історію виборчих прав негритянського населення у Сполучених Штатах.

Сешенс – перший кандилат на посаду в кабінеті президента Дональда Трампа, щодо якого цього тижня відбуваються слухання – запевнив сенаторів з юридичного комітету, що він запроваджуватиме в дію виборчі права без дискримінації і для запевнення чесності виборчого процесу.

Кілька присутніх у залі будинку Конгресу голосно висловлювали протест проти кандидатури Сешенса до часу, поки їх звідти не усунула поліція.

Після перерви, Сешенс, консерватор, який був сенатором уже чотири терміни, обіцяв дотримуватися законів, які захищають меншини, включно з особами нетрадиційної сексуальної орієнтації, хоча в минулому, під час своєї 20-річної праці в Конгресі, він голосував проти них.

Сешенс – рішучий опонент незаконної імміграції, обіцяв ефективно і негайно вдаватися до заходів проти осіб, які «порушують кордон».

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