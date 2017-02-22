Канада прийматиме нелегальних іммігрантів, що прибувають з США - Трюдо

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що влада шукатиме баланс між жорсткою імміграційної системою і прийомом людей, яким потрібна допомога





Канада продовжить приймати прохачів притулку, які незаконно перетинають кордон з США, але вживатиме заходів, необхідних для забезпечення безпеки своїх громадян.



Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.



Число потенційних біженців, які прибувають в країну через ізольовані і не забезпечені прикордонні пункти, останніми тижнями зросло в зв'язку з побоюваннями, що президент США Дональд Трамп застосує жорсткі заходи щодо нелегальних іммігрантів.



При цьому в Інтернеті набули широкого поширення фотографії усміхнених канадських поліцейських, які вітають мігрантів.



«Одна з причин, завдяки якій Канада залишається відкритою країною, полягає в тому, що канадці довіряють нашій імміграційній системі і цілісності наших кордонів та в допомозі, яку ми надаємо людям, які прагнуть здобути безпеку», - заявив Трюдо, виступаючи в парламенті.



«Ми продовжимо шукати баланс між жорсткою системою і прийомом людей, які потребують допомоги», - додав він.

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