Канада продовжила місію з навчання українських військових до 2019 року

Росія назвала рішення Оттави «контрпродуктивним і таким, що не сприяє внутрішньоукраїнському політичному процесу»

Канада офіційно продовжила місію з навчання українських військових до кінця березня 2019 року. Про це оголосили міністр закордонних справ Христя Фріланд та міністр оборони Гарджит Синг Саджан.

«Мета операції – надання підтримки збройним силам України через навчання військових і нарощування потенціалу для забезпечення суверенітету України», – заявила Фріланд журналістам.

«Україна – дуже важливий партнер Канади, і ми будемо далі підтримувати її зусилля з розвитку демократії та досягнення економічного зростання», – додала вона.

У продовженій місії буде задіяно 200 військовослужбовців – таку ж кількість учасників було визначено попереднім урядом консерваторів.

Саджан повідомив, що місія зосередиться на навчанні українських військових. Так, канадські військові навчатимуть знешкодження вибухонебезпечних предметів, тренувати військову поліцію, займатися медичною підготовкою та сприяти модернізації системи тилового забезпечення.

Відповідаючи на питання, чи не призведе подальша підтримка України до того, що Канада поставить себе під удар Росії, Саджан заявив, що саме дії Москви спонукали Канаду втрутитися і допомогти Україні.

Посольство Росії в Канаді в понеділок випустило заяву, в якій назвало рішення про продовження військової місії «контрпродуктивним і таким, що не сприяє внутрішньоукраїнському політичному процесу, включаючи прямий діалог між Києвом і Донбасом, як пропонується в Мінській угоді».

Посольство закликало уряд Канади «чинити тиск на владу в Києві, з тим щоб вона виконала свої зобов’язання в рамках Мінських угод і зосередилася на досягненні мирного вирішення замість того, щоб займатися військовими авантюрами».

Дивіться також: Президент Трамп підписав новий імміграційний указ