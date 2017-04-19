У районі Північної Кореї «поки що» немає американського авіаносця - ЗМІ

Американські військові підтвердили, що авіаносець USS Carl Vinson пливе в напрямку західної частини Тихого океану після завершення навчань з Австралією





ВМС США підтвердили, що не надсилали авіаносця безпосередньо до Північної Кореї на тлі посилення напруженості у відносинах з Пхеньяном, незважаючи на запевнення президента Дональда Трампа і його провідних радників з питань оборони, що очолена ним «армада» перебуває в дорозі.



Про це повідомили провідні американські ЗМІ.



New York Times, Wall Street Journal та інші видання повідомили, що в дійсності авіаносець USS Carl Vinson перебував за кілька тисяч кілометрів від КНДР і брав участь в навчаннях біля північно-західного узбережжя Австралії.



За даними ЗМІ, він навряд чи підійде до Корейського півострова раніше наступного тижня.



Тихоокеанське командування ЗС США у вівторок оприлюднило заяву, в якій повідомило, що авіаносець пливе до західної частини Тихого океану, після скорочених навчань з ВМС Австралії.

Непорозуміння з приводу місії USS Carl Vinson, за ознаками, були частково обумовлені прагненням не розголошувати оперативну інформацію, а також бажанням Білого дому справити враження жорстких дій, - припускають ЗМІ.

Дивіться також: США збираються приборкати ядерні та ракетні амбіції Північної Кореї