США занепокоєні повідомленнями про ймовірні переслідування геїв у Чечні

У Державному департаменті США висловили занепокоєння з приводу повідомленням про ймовірні переслідування представників ЛГБТ-спільноти у Чечні.

«Ми категорично засуджуємо переслідування осіб на основі їхньої сексуальної орієнтації чи з будь-якої іншої причини», – йдеться у прес-заяві в.о. прес-секретаря Держдепартаменту Марка Тонера.

«Ми закликаємо російську владу виступити проти таких практик, вжити заходів для забезпечення звільнення тих, кого помилково ув’язнили, провести незалежне і ретельне розслідування цих повідомлень і притягнути винних до відповідальності», – додав Тонер.

1 квітня російська «Нова газета» опублікувала дані розслідування, які вказують на те, що в Чечні розгорнули кампанію насильства і переслідувань представників ЛГБТ-спільноти, жертвами якої стала вже понад 100 осіб.

Речник голови Чеченської Республіки Альві Карімов не підтвердив наведену журналістами інформацію, але заявив, що «якби в Чечні були такі люди, їхні родичі відправили б їх за адресою, звідки не повертаються».

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