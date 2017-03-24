Дванадцять людей вбито в результаті збройного зіткнення в Чечні

За свідченням влади, імовірні бойовики намагалися проникнути на територію військової бази

В цілому 12 людей – шестеро російських військовослужбовців і шестеро імовірних чеченських бойовиків – вбиті в результаті нового збройного зіткнення на території Чечні.

Про це повідомила прес-служба російської Національної гвардії.

«При спробі проникнення на територію військового містечка бандгруппа була виявлена військовим нарядом, який вступив з нею в бій. Було знищено шістьох нападників. В ході зіткнення загинуло шестеро військовослужбовців, є поранені», – цитує агентство Інтерфакс висловлювання представника Росгвардіі.

У повідомленні не уточнюється, де саме сталося зіткнення.

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