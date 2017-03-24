Дванадцять людей вбито в результаті збройного зіткнення в Чечні

За свідченням влади, імовірні бойовики намагалися проникнути на територію військової бази
В цілому 12 людей – шестеро російських військовослужбовців і шестеро імовірних чеченських бойовиків – вбиті в результаті нового збройного зіткнення на території Чечні.
Про це повідомила прес-служба російської Національної гвардії.
«При спробі проникнення на територію військового містечка бандгруппа була виявлена військовим нарядом, який вступив з нею в бій. Було знищено шістьох нападників. В ході зіткнення загинуло шестеро військовослужбовців, є поранені», – цитує агентство Інтерфакс висловлювання представника Росгвардіі.
У повідомленні не уточнюється, де саме сталося зіткнення.
Дивіться також: Як політичний істеблішмент реагує на дії голови Комітету Палати представників з розвідки cтосовно зв'язків Трампа з Кремлем
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum