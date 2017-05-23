Екс-директор ФБР хоче зустрітися зі спецпрокурором перед слуханнями в Конгресі

У середу в Палаті представників повинні були відбутися слухання за участю Джеймса Комі

Голова комітету Палати представників з нагляду та урядової реформи Джейсон Чейфетc в своєму Twitter заявив, що колишній директор ФБР Джеймс Комі, якого звільнив з посади президент Трамп, хоче зустрітися «із спеціальним прокурором перш, ніж виступати на слуханнях».

У середу в Палаті представників повинні були відбутися слухання за участю Джеймса Комі. Нагадаємо, що його попередник на посаді директора ФБР Роберт Мюллер був призначений Мін’юстом США спеціальним прокурором для розслідування втручання Росії у вибори і можливої змови радників Трампа з Москвою з метою підвищення шансів Трампа на перемогу над його суперницею від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

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