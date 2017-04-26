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Китай спустив на воду другий авіаносець, перший викупив в України

  • Голос Америки

Припускають, що перший власного виробництва авіаносець буде введений в експлуатацію до 2020 року



Китай спустив на воду перший власного виробництва авіаносець, таким чином продемонструвавши зростаючі технічні можливості його оборонної промисловості.

Державні ЗМІ в середу повідомили, що корабель вагою 50 тисяч тон був спущений на воду на верфі в портовому місті Далянь на північному сході країни.

Саме у тому місті викуплений в України перший китайський авіаносець «Ляонін» (український «Варяг») проходив серйозну модернізацію до введення в експлуатацію в 2012 році.

Новий авіаносець, ймовірно, буде офіційно введено в експлуатацію в період до 2020 року, після завершення ходових випробувань і постачання повного комплекту палубної авіації.

Як і «Ляонін», новий авіаносець розроблений на основі радянських кораблів класу «Кузнєцов». Його палуба переходить в трамплін для зльоту літаків, і він оснащений звичайною енергетичною установкою з паровими турбінами.

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