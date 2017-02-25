КНР близька закінчення будівництва військових об’єктів на штучних островах

За повідомленням агентства Reuters, Китайська Народна Республіка майже закінчила будувати військові об’єкти на штучних островах у Південно-Китайському морі. Вважається, що це випробування адміністрації президента Трампа.

Неназвані американські офіційні особи заявили службі новин, що будівництво майже закінчене на приблизно двох десятках об’єктів з пересувними дахами, запроектованими для зберігання ракет великої дальності на островах Спратлі.

Цей розвиток подій можна вважати розгортанням військової інфраструктури з боку Китаю. Кілька експертів заявили «Голосу Америки», що це може бути поперерднім випробуванням президента Дональда Трампа, який під час своєї кампанії зайнмав рішучу позицію щодо Китаю.

Високопоставлений співробітник Атлантичної ради Роберт Меннінг заявив «Голосу Америки»:

«Це частина їхніх зусиль, щоб встановити свій контроль над першим архіпелагом у Південно-Китайському морі і закріпити свої територіальні претензії, незважаючи на те, що вони були повністю відкинуті Міжнародним апеляційним судом в Гаазі на основі закону про морський договір, якого вони (китайці) є стороною».

Виконавчий директор базованого на Гавайських островах аналітичного центру з питань безпеки Бред Ґлоссерман заявив «Голосу Америки», що це ще один крок у найновіших спробах Китаю далі мілітаризувати острови.

«Очевидно, вони мають намір будувати об’єкти, які дозволять їм постійно зберігати і розгортати військову техніку на цих островах», - сказав він.

У доповіді, оприлюдненій у грудні минулого року, сказано, що Китай будує на штучних островах злітно-посадкові смуги та системи протиповітряної оборони щонайменше від червня 2016 року.

Приблизно у той час Міністерство оборони Китаю заявило, що будівництво на островах «переважно цивільного використання».

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