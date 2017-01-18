Китай вимагає заборонити тайванській делегації прибути на інавгурацію Дональда Трампа

Китай закликає Сполучені Штати унеможливити делегації Тайваню взяти участь президентській інавгурації Дональда Трампа у п’ятницю.

У середу в Пекіні представниця Міністерства закордонних справ КНР оприлюднила заяву з цього приводу. Вона застерегла всіх у майбутній адміністрації Дональда Трампа від будь-яких контактів з тайванською делегацією, кажучи, що це «могло б перешкодити або підірвати» взаємні відносини.

Тайванську делегацію очолює колишній прем’єр.

Китай висловив незадоволення після того, як минулого місяця мав телефонну розмову з тайванським президентом Цай Ін Вень, яка очолює правлячу Демократичну прогресивну партію, що виступає за незалежність острова.

Відносини між Тайванем і континентальним Китаєм припинилися після того, як наприкінці громадянської війни у 1949 році комуністичні сили витіснили націоналістів з континентальної частини. Китай твердить, що Тайвань становить його інтегральну частину, незважаючи на десятиліття самоуправління, і погрожує застосувати силу, якщо він офіційно проголосить незалежність.

Вашингтон формально розірвав зв’язки з Тайванем у 1979 році на користь більшої КНР, яка розвивалася швидким темпом, але втримує тісні культурні й торговельні зв’язки з Тайванем і надає йому військову допомогу.

Новообраний президент Трамп відкрито піддав під сумнів потребу дотримуватися політики «єдиного Китаю».

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