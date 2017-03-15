Китай занепокоєний з приводу можливості торговельної війни зі Сполученими Штатами

Китай попередив про можливий вплив торговельної війни зі Сполученими Штатами, навіть у час, коли обидві наймогутніші економічні країни вдаються до кроків для накреслення відносин з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Виступаючи на щорічній прес-конференції в середу на закінчення політичних нарад у Пекіні, прем’єр-міністр Лі Кецян говорив про користі добрих відносин між обома країнами. Він висловив оптимізм про ці зв’язки, але також попередив, що торговельна війна завдасть школи насамперед американському бізнесу.

«Ми не хочемо бачити спалаху будь-якої торговельної війни між нашими країнаим. Це не зробило б нашої торгівлі справедливішою і завдало б шкоди обом сторонам, скалав Лі. – Китайська сторона надіється, що, незважаючи на будь-які перешкоди у китайсько-американських відносинах, вони розвиватимуться в позитивному напрямку».

Цього тижня китайські державні засоби масової інформації постійно публікують думки і редакційні статті, які підтримують цю позицію. Деякі навіть вказують на те, які особисті користі матиме бізнесова імперія Трампа завдяки кращим економічним зв’язкам з Китаєм.

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