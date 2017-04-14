Директор ЦРУ пов'язав WikiLeaks з російською розвідкою

Директор ЦРУ Майк Помпео назвав WikiLeaks ворожою розвідувальною службою, яка має підтримку з боку Росії.

Про це він заявив під час свого першого публічного виступу на посаді керівника Центрального розвідувального управління США.

«Настав час, щоб назвати WikiLeaks тим, чим воно насправді є - недержавною ворожою розвідувальною службою, яка часто отримує сприяння з боку таких держав, як Росія», - сказав Помпео.

Виступаючи у вашингтонському центрі Міжнародних та стратегічних досліджень директор ЦРУ повідомив, що «місія» очолюваного ним управління «дуже проста».



«Ми повинні надавати президенту і його оточенню найкращу інформацію», - пояснив він.



Майк Помпео особливо підкреслив, що ЦРУ не веде ніякої роботи всередині США, і подібна діяльність «заборонена законом».



«Ми - служба зовнішньої розвідки, і нашою метою є іноземні спецслужби і уряди», - сказав він, додавши, що Центральне розвідувальне управління не має права прослуховувати телефони мешканців США і стежити за їх діями.



Директор ЦРУ заявив, що засновники і співробітники WikiLeaks «поводяться як ворожа розвідувальна служба і говорять як ворожа розвідувальна служба», і тому немає ніяких підстав вважати їх звичайними «інтернет-активістами».



За словами Майка Помпео, засновник інтернет-сайту Джуліан Ассанж нерідко виконує прямі вказівки російської військової розвідки. Так, наприклад, під час передвиборчої кампанії в США в 2016 році WikiLeaks, за прямою вказівкою російської спецслужби, розповсюдило матеріали, вилучені із комп’ютерів Національного комітету Демократичної партії США.

Крім цього, в документах, представлених директору ЦРУ, стверджується, що Джуліан Ассанж підтримує тісні зв'язки з фінансованим з російського бюджету телеканалом RT.

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