WSJ: Трамп хоче скоротити розвідувальне співтовариство США

За даними Wall Street Journal, ці плани включають перерозподіл людських ресурсів в ЦРУ

Новообраний президент Дональд Трамп, відомий своєю різкою критикою на адресу розвідувальних служб США, разом з провідними радниками обговорює план реструктуризації і скорочення головного розвідувального відомства країни, повідомляє газета Wall Street Journal.

Посилаючись на людей, знайомих з цими планами, газета пише, що таке рішення викликане переконаністю Трампа, що Управління директора національної розвідки перетворилося в роздутий і політизований орган.

В останні місяці і особливо в останні дні Трамп нападав з атаками в соціальних мережах на розвідувальне співтовариство, критикуючи і висміюючи його висновки про те, що Росія зламала і викрала листування організацій Демократичної партії і окремих осіб, після чого передала його WikiLeaks для публікації, щоб допомогти республіканському кандидату перемогти в боротьбі за Білий дім.

Ознайомлена з планами Трампа особа повідомила, що радники також працюють над планом реструктуризації ЦРУ, які передбачають скорочення персоналу в його штаб-квартирі у Вірджинії і направлення додаткових співробітників для роботи на місцях у всьому світі, пише Wall Street Journal.

ЦРУ відмовилося від коментарів.

За даними газети, одним з учасників розробки плану реорганізації розвідслужб є радник Трампа з національної безпеки генерал-лейтенант Майкл Флінн, який очолював Розвідувальне управління Міністерства оборони США, поки нинішній директор національної розвідки Джеймс Клеппер і інші не добилися його зміщення в 2014 році.

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