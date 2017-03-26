Стрілянина в нічному клубі в Цинциннаті, штат Огайо: одна людина загинула, є поранені

Одна людина загибла і щонайменше 15 людей отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі міста Цинциннаті в штаті Огайо в ніч на неділю.

Заступник шефа поліції Пол Ньюдігейт повідомив, що в нічному клубі "Cameo", де сталася стрілянина, склалася «дуже страшна ситуація». За словами Ньюдігейта, в момент інциденту в клубі перебували сотні людей.

Він твітував, що мотив інциденту поки "неясний", але "немає ніяких ознак того, що цей інцидент пов'язаний з тероризмом".

Місцева телекомпанія "WLWT" повідомила, що деякі потерпілі отримали поранення, що загрожують життю, і зазначила, що офіційні особи не повідомили, чи був хтось затриманий.

Дивіться також: Що відбувається у Лондоні після нападу - передає лондонський кореспондент