Екс-директор Нацрозвідки США не знайшов доказів змови Трампа з Росією

Однак слова Джеймс Клеппера не переконали лідера демократів в Палаті представників Ненсі Пелосі
Колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що не побачив ніяких доказів успішного втручання Росії в передвиборчу кампанію Дональда Трампа або вербування когось із радників Трампа російською владою - у всякому разі, за станом на 20 січня, коли Клеппер залишив свою посаду.
«На той момент не було ніяких доказів змови між передвиборчим штабом Трампа і Росією», - сказав відставний генерал-лейтенант і кадровий офіцер розвідки в інтерв'ю телекомпанії ABC.
На даний момент ведеться кілька розслідувань ймовірного російського втручання в хід американських виборів, яке, як стверджується, проводилося в інтересах Трампа.
В американській розвідці прийшли до висновку, що Росія намагалася допомогти Трампу перемогти на виборах, дискредитуючи його суперницю-демократку Гілларі Клінтон і її партію за допомогою кібератак. Президент-демократ Барак Обама у відповідь на це в грудні вислав з країни російських дипломатів.
Трамп заперечує, що його помічники мали контакти з Москвою напередодні торішніх президентських виборів і називає цю історію «вигадкою» вороже налаштованих ЗМІ.
Москва звинувачення також заперечує.
Однак лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі заявила, що, як і раніше, наполягає на необхідності незалежного розслідування цієї справи, що б не сказав з цього приводу Клеппер.
«Він каже, виходячи з власної поінформованості, - сказала вона в інтерв'ю CBS News. - Ще не було розслідування, яке необхідно провести, і ми наполягаємо: треба слідувати фактам».
«Ми вважаємо, що повно доказів, які переконливо свідчать про те, що Росія вела деструктивну діяльність в ході наших виборів. Потрібно, на основі фактів, простежити особисті, політичні і фінансові зв'язки з Росією», - додала Пелосі, всупереч словам Клеппера.
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