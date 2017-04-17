Вільна освіта для студентів коледжів у штаті Нью-Йорк

Днями колишній державний секретар США і кандидат у президенти Гілларі Клінтон прибула до громадського коледжу в Нью-Йорку для участі в церемонії підписання програми про стипендії для студентів штату.

Як повідомлено на інтернет-сторінці Associated Press, Клінтон була присутньою в час, коли губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо підписав документи про нову політику. Церемонія відбулася в громдському коледжі LaGuardia. Нова програма передбачає надання стипендії студентам дво- і чотирирічних коледжів, загальний прибуток родин яких не перевищує 100 тисяч доларів.

Клінтон заявила, що програма про стипендії для студентів у штаті Нью-Йорк може бути зразком для інших штатів щодо реформування освітньої системи. Саме таку систему пропонували торік демократичні кандидати в ході президентської виборчої кампанії.

«Оплата за навчання в коледжі не повинна відстрочувати або нищити мрії, – сказала Клінтон. – Надіюсь, що Конгрес прийде до тями і зрозуміє, що нам не потрібно будувати стіни, нам треба будувати мости. І найкращим мостом у майбутнє – це добра освіта».

Програма – яка отримала назву Excelsior Scholarship – стала головним пріоритемом для губернатора Куомо на цей рік. Вона стане чинною восени цього року. Проте, як пише Associated Press, студенти і далі будуть змушені платити за квартиру, харчування та інші витрати, що для студентів з бідніших родин і далі будуть чималою перешкодою для отримання вищої освіти.

Максимальний межа прибутку для родин студентів збільшиться до 110 тисяч наступного року і 125 тисяч у 2019 році.

Після закінчення навчання випускники зобов’язані залишитися у штаті Нью-Йорк протягом такого часу, протягом якого вони отримували стипендію, або повернути гроші, якщо вони вирішать переїхати до іншого штату».

В деяких американських штатах, наприклад у Каліфорнії, Джорджії та Луїзіані, також є всеохопні програми ґрантів і стипендій, але в Нью-Йорку це дійсно універсалдьна програма, обмежена лише місцем проживання і прибутком родини.

Гілларі Клінтон високо оцінила нью-йоркську програму, яка, на її думку, сприятиме розвитку бізнесу і заохотить випускників ВИШів залишитися у штаті.

Всеохопну програму стипендій для студентів підтримав сенатор зі штати Вермонт і колишній претендент у президенти Берні Сандерс, який під час президентської кампанії обіцяв вільні коледжі по всій країні.

«Вища освіта в Америці повинна бути правом для всіх, а не привілеєм для нечисленних, сказав Сандерс в одній із заяв. – Якщо ми хочемо бути успішними в конкурентній глобальній економіці і мати найкраще освічену робочу силу у світі, тоді громадські коледжі й університети мусять бути безкоштовними для працюючих родин, і ми мусимо значно скоротити заборгованість студентів».

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