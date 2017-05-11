Директора ФБР звільнили після того, як він просив більше ресурсів для розслідування зв’язків з Росією

Представники Конгресу США кажуть, що усунутий з посади директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі за кілька днів до звільнення з посади просив надати більше ресурсів для розслідування причетності Росії до торішніх президентських виборів і можливих зв’язків кампанії Трампа з російськими посадовцями.

Згідно з повідомленнями, з таким проханням він звернувся до заступника міністра юстиції Рода Розенстіна, який разом з міністром юстиції Джеффом Сешенсом у спеціальному документі накреслив причини звільнення Комі.

Проте Міністерство юстиції заперерчило, що взагалі було таке прохання. Неясно, який результат і наслідок це прохання, якщо воно взагалі було, мало вплив на рішення Трампа про звільнення Комі.

Критики рішення про звільнення директора ФБР Комі кажуть, що це викликає запитання про слідство, ведене бюро.

Колишній міністр юстиції Альберто Ґонсалес заявив «Голосу Америки»: «Я б назвав це нерозсудливим кроком президента, якщо він думає, що воно (звільнення Комі – Г.А.) зупинить це розслідування».

Звільнення Комі викликало вимоги, щоб призначити спеціального слідчого для очолення розслідування російських зв’язків, зокрема з боку сенаторів-демократів. Однак спікер Палати представників Пол Раян і республіканські лідери відкидають ці заклики.

«Я не думаю, що це добра думка», сказав Раян Fox News у середу. Він додав, що поточне розслідування, що його веде ФБР і комітети з питань розвідки Палати представників і Сенату, продовжуватимуться.

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