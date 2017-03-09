Директор ФБР назвав Росію в числі держав, що представляють загрозу для США

Джеймс Комі відмовився коментувати хід розслідування про втручання Кремля в хід президентських виборів

Директор ФБР Джеймс Комі заявив, що не збирається залишати свій пост, маючи намір повністю відпрацювати 10-річний термін, на який зазвичай призначається керівник цього відомства.

«Вам доведеться мати справу зі мною ще шість з половиною років, повідомив Комі, призначений на свою посаду в 2013 році розпорядженням президента Обами.

Виступаючи на щорічній конференції з кібербезпеки в Бостонському коледжі, директор ФБР назвав Росію в числі країн, які становлять найбільшу загрозу для США.

«Існуючі загрози я зазвичай описую як зловісний листковий пиріг, – пояснив Джеймс Комі. – Найвищий шар – це такі держави, як Китай, Росія, Іран, Північна Корея ... Наступний рівень – це міжнародні синдикати (кіберзлочинців), які займаються розкраданням інформації, грошей і технологій, часто на замовлення держав і урядів».

Саме тому, за словами Комі, сьогодні ФБР приділяє особливу увагу питанням кібербезпеки, прагнучи знайти баланс між охороною приватного життя громадян і захистом інтересів держави.

«Кожен з нас вважає за краще вважати, що його будинок, машина, телефон і комп’ютер захищені від зовнішнього вторгнення, – сказав Джеймс Комі. – Але при цьому правоохоронні органи мають право за рішенням суду порушувати це правило, і в деяких випадках суддя може змусити будь-якого з нас розповісти про подробиці свого приватного життя».

Директор ФБР підкреслив, що очолюване ним відомство «безумовно дотримується букви закону», але порадив учасникам конференції не плекати особливих ілюзій з цього приводу.

«В Америці не існує такого поняття, як абсолютна недоторканність приватного життя, – заявив Джеймс Комі. – Немає таких сфер в Америці, куди б не могла дотягнутися рука закону».

При цьому глава ФБР відмовився коментувати заяви президента Трампа про те, що його попередник Барак Обама розпорядився прослуховувати телефони виборчого штабу республіканського кандидата, а також недавню публікацію скандально відомим сайтом WikiLeaks документів, які нібито належать ЦРУ.

«Я готовий вислухати будь-які питання аудиторії», – зауважив при цьому Комі, додавши, що не збирається відповідати на запитання журналістів, які спеціально приїхали на конференцію.

Замість цього директор ФБР вважав за краще прокоментувати рівно чотири питання, задані представниками великих фармацевтичних компаній, оборонних підприємств і фірм, що працюють у сфері забезпечення безпеки.

Джеймс Комі розповів, як ФБР може захистити приватний бізнес від кібератак, повідомивши, що поки не готовий обговорювати інші теми.

«Це дуже слизькі питання», – уточнив він.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на брифінгу в середу так прокоментував питання про розслідування можливих зв’язків президента США Дональда Трампа з Росією.

«Посилаючись на інші інститути, можу сказати, що національна розвідка, яка влючає в себе Агентство національної безпеки і інші агентства, не виявили ніяких свідоцтв змови між кампанією Трампа і російськими агентами. Сенатори Рубіо, Коттон, Берк, голова Нуньєc. Всі люди, які були проінформовані про цю ситуацію, прийшли до такого ж висновку. Цікаво, скільки разів ця підроблена історія повторюється знову і знову, і ще жодного разу не було представлено жодних доказів того, що президент має якесь відношення до цього. Це перероблена історія».

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