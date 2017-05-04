У Білому домі прокоментували заяву директора ФБР про загрозу, яку становить Росія

Джеймс Комі заявив, що Росія ще досі втручається в американську політику

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на брифінгу у середу в прокоментував висловлювання директора ФБР Джеймса Комі про те, що Росія є «найбільшою загрозою в світі».

«Це думка ФБР», - відповів Спайсер.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи поділяє президент США Дональд Трамп таку оцінку, Спайсер сказав: «Президент дав зрозуміти, що вважає Північну Корею з потенційною ядерною зброєю загрозою для життя американців і наших союзників».

Читайте також: Директор ФБР у Сенаті назвав Росію найбільшою загрозою Америці

Директор ФБР Джеймс Комі на слуханнях в середу в Юридичному комітеті Сенату заявив, що Росія досі втручається в політиичні процеси в США.

На його думку, Росія - це «найбільша загроза з усіх країн на планеті, беручи до уваги її наміри і ресурси».

Дивіться таклж: Директор ФБР дав свідчення Юридичному комітету Сенату: "Росія досі втручається у політичні процеси у США"