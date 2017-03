Директор ФБР просив Мін'юст США спростувати заяви Трампа щодо прослуховування

Тим часом законодавці від обох партій коментують твердження Трампа, що екс-президент Обама віддавав розпорядження про прослуховування його телефонів





За даними американських ЗМІ, директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі просив Міністерство юстиції публічно спростувати заяви президента Дональда Трампа про те, що колишній президент Барак Обама прослуховував його телефони у Вежі Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорку.



Газета The New York Times і телекомпанія NBC News повідомили, що Комі вважає, що Трамп виступив з помилковими звинуваченнями, які натякають на те, що його відомство займалося незаконним прослуховуванням.



ФБР і Міністерство юстиції поки що не коментували повідомлення ЗМІ.



Видавець сайту Newsmax Media Крістофер Радді, друг Трампа, написав у неділю, що президент заявив йому: «Це буде розслідуватися. Все розкриється. Виявиться, що я правий».



За словами Радді, він давно не бачив Трампа таким обуреним.



У суботу президент звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонів за місяць до листопадових виборів в рамках розслідування передбачуваного російського втручання в хід виборів, яке вела попередня адміністрація.



Трамп не надав будь-яких доказів на підтримку своїх тверджень.



За американськими законами, президент не може віддавати розпорядження про прослуховування чиїхось телефонів. Він повинен отримати дозвіл на це федерального судді і представити об'єктивні підстави для моніторингу телефонних розмов громадянина.



Джеймс Клеппер, який займав посаду директора Бюро національної розвідки при Обамі, назвав звинувачення просто помилковими.



«Ніякого прослуховування, спрямованого проти обраного президента, кандидата в президенти або його штабу не було», - заявив Клеппер, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» (Meet the Press) на каналі NBC.



Демократи відкидають звинувачення Трампа на адресу колишнього президента, як абсурдні і такі, що свідчать про його розпач.



«У президента - проблеми, - заявив лідер демократичної меншості в Сенаті Чарльз Шумер, виступаючи в тій же програмі NBC. - Якщо він брехливо поширює подібну інформацію, це дуже неправильно. Це нижче гідності президентської влади. Це показує, що президент не знає, як себе вести».



Заступник голови комітету Сенату з розвідки демократ Марк Ворнер, виступаючи в програмі «Обличчям до нації» (Face the Nation) на каналі CBS, сказав, що був «здивований» звинуваченнями Трампа.



«Виступати з подібними твердженнями без будь-яких доказів, на мій погляд, дуже нерозважливо», - заявив сенатор Ворнер.



Деякі республіканці хоч і не поспішають критикувати президента, але, тим не менш, налаштовані скептично. Сенатор Марко Рубіо заявив на каналі NBC, що президент «повинен відповісти, що саме» він мав на увазі, коли стверджував, що його телефони прослуховувалися.



Член комітету Сенату з розвідки республіканець Том Коттон заявив Fox News, що звинувачення в прослуховуванні стануть частиною розслідування Сенатом ймовірного втручання Росії у хід виборів і контактів штабу Трампа з російськими офіційними особами.



Американська розвідка дійшла висновку, що представники Росії зламали комп'ютер голови передвиборного штабу Гілларі Клінтон Джона Подести, після чого сайт WikiLeaks опублікував тисячі електронних листів за кілька тижнів до виборів. Судячи з усього, злам і публікація були частиною зусиль Росії, спрямованих на те, щоб допомогти Трампу здобути перемогу над демократкою Клінтон на президентських виборах.

