Путін намагається підірвати світовий порядок, вдаючись до агресії і вторгнення – сенатор CША

Про це заявив американський сенатор-демократ Кріс Кунс, член комітету Сенату США з міжнародних відносин

Росія розв’язала неоголошену війну проти країн Заходу, намагаючись зруйнувати їхню єдність та ізолювати Сполучені Штати.

Про це заявив сенатор-демократ Кріс Кунс. За його словами, американські законодавці працюють над тим, аби дати рішучу й комплексну відповідь Москві. Для цього, як каже сненатор, Америка має підтримувати союзників НАТО, допомагати таким сусідам Росії, як Україна та Грузія, розвивати громадянське суспільство, а також протистояти російській пропагандистській кампанії.

«Холодна війна» завершилась десятиліття тому, комуністичний режим зазнав краху – але режим Володимира Путіна у Росії досягає зараз тих цілей, які перед собою ставив Радянський Союз у 1950 році. Це руйнування єдності Заходу, ізоляція США, віддалення громадян західних країн від їхніх урядів.

Це не нова 'холодна війна', це новий тип війни. Неоголошений, з використанням нетипових засобів

Про це, виступаючи в інституті Brookings, заявив сенатор-демократ Кріс Кунс, член сенатського комітету з міжнародних відносин.

«Це не нова 'холодна війна', це новий тип війни. Неоголошений, з використанням нетипових засобів. Я дуже занепокоєний, що США не можуть чітко побачити цей виклик і ефективно відповідати».

Президент Путін не сприймає існуючий світовий порядок і вважає його несправедливим по відношенню до Росії, - сказав Кунс.

Режим Путіна отримує пряму вигоду від обрання європейських лідерів, які підтримують вузьколобий націоналізм і переходять в опозицію до згуртованих країн ЄС та сильного НАТО

«Путін намагається підірвати світовий порядок, вдаючись до агресії та вторгнень, як в Україні у 2014 і у Грузії в 2008. А також іншими шляхами, включаючи дезінформацію, диверсії, відкриту чи приховану підтримку авторитарних груп. Режим Путіна отримує пряму вигоду від обрання європейських лідерів, які підтримують вузьколобий націоналізм і переходять в опозицію до згуртованих країн ЄС та сильного НАТО».

Однак, за словами сенатора, це не єдина мета Кремля. Завдяки своїй пропаганді й дезінформації, Путін прагне створити атмосферу сумнівів і тривог, щоб підірвати віру людей у демократію, поширити свою корупційну систему серед інших країн. Москва знає, що не може конкурувати із Заходом в умовах відкритої економіки і верховенства права. Тому вдається до гібридної війни. У цих умовах американський Сенат має, по-перше, чітко усвідомлювати небезпеку, яка виходить від Росії. По-друге, зберігати існуючі та вводити нові санкції проти російської верхівки.

Сенат має надавати допомогу своїм східноєвропейським партнерам, підтримуючи сміливих реформаторів, як в Україні...

«Третій крок, який має зробити Сенат, це надавати допомогу своїм східноєвропейським партнерам, підтримуючи сміливих реформаторів, як в Україні, і допомагаючи економічному розвитку, як у Грузії», - заявив сенатор Кріс Кунс.

Законодавців обох партій сенатор закликав об’єднатись і дати чітку неполітичну відповідь Росії. А до президента Трампа він звернувся із закликом переглянути свої передвиборчі заяви й висловити чітку підтримку союзникам НАТО і у Східній Європі. Адже йдеться не про особисті інтереси, а про Америку й демократію, - сказав сенатор-демократ Кріс Кунс.

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