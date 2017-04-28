Композиція українського гурту «ДахаБраха» стала саундтреком до американського серіалу

Композиція «Шо з-под дуба» українського гурту «ДахаБраха» з’явилася в третьому сезоні серіалу «Фарґо» (Fargo) виробництва США. Жанр телесеріалу – кримінальна драма. «Фарґо» створений на основі однойменного фільму братів Коен. Перший сезон вийшов у 2014 році.

Пісня від «ДахаБраха» звучить, коли трак, наповнений, як припускають у західних ЗМІ, зброєю або дівчатами-рабинями, в’їжджає на паркувальний майданчик.

Нагадаємо, минулого місяця гурт зіграв для національного громадського радіо США під час свого турне США і Канадою, яке досі триває. У п’ятницю, 28 квітня, «ДахаБраха» виступатиме в Лос-Анджелесі у грандіозному Концертному залі імені Волта Діснея.

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