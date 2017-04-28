Спеціальні потреби

Мови
Культура

Композиція українського гурту «ДахаБраха» стала саундтреком до американського серіалу

Композиція «Шо з-под дуба» українського гурту «ДахаБраха» з’явилася в третьому сезоні серіалу «Фарґо» (Fargo) виробництва США. Жанр телесеріалу – кримінальна драма. «Фарґо» створений на основі однойменного фільму братів Коен. Перший сезон вийшов у 2014 році.

Пісня від «ДахаБраха» звучить, коли трак, наповнений, як припускають у західних ЗМІ, зброєю або дівчатами-рабинями, в’їжджає на паркувальний майданчик.

Нагадаємо, минулого місяця гурт зіграв для національного громадського радіо США під час свого турне США і Канадою, яке досі триває. У п’ятницю, 28 квітня, «ДахаБраха» виступатиме в Лос-Анджелесі у грандіозному Концертному залі імені Волта Діснея.

Дивіться також: Чим "ДахаБраха" підкорила США? - розповіді фанатів, артистів

Чим "ДахаБраха" підкорила США? - розповіді фанатів, артистів. Відео
please wait
0:04:35
0:00:00 /0:04:35
Direct link

  • 16x9 Image

    Аліна Голіната-Слота

    На "Голосі Америки" з 2016-го року. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Цікавиться еволюцією традиційних ЗМІ, соціальними медіа, трендами і проблемами вищої освіти, гендерними питаннями. Висвітлює цікаві історії неординарних людей.

    Подобається! Підписатись

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG