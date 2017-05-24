США - для посилення національної безпеки - взялись за будівництво революційного гіперзвукового апарату

Успіх цього проекту ... зможе здійснити революцію у здатності нашої країни відновити критично важливу інфраструктуру військових та комерційних супутників у разі їх катастрофічної втрати

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністрества оборони США (DARPA) обрало компанію "Боїнг" для завершення проектування в межах програми, метою якої є створення та польотні випробування "принципово нового класу гіперзвукових літальних апаратів, які посилять національну безпеку США, надавши можливість здійснювати швидкі та дешеві виходи на земну орбіту". Про це агенція повідомляє на своєму офіційному сайті.

За інформацією видання Popular Mechanics, за задумом - безпілотний літальний апарат, відомий під назвою XS-1 (Експертиментальний космічний літак - прим. ГА), матиме розмір порівняний із комерційним реактивним літаком і злітатиме вертикально, як ракета, а після досягнення суборбітальних висот здійснюватиме пуск невеликої одноразової ракети-носія верхнього ступеня. Після цього, ракета-носій виведе вантаж на орбіту, а перший ступінь - власне сам XS-1 - повернеться на землю, здійснивши призмелення на злітній смузі.

У ході випробувань, запланована швидкість руху апарату складатиме 5 чисел Маха на першому етапі і 10 чисел Маха на етапі демонстраційного виведення на орбіту вантажів

"XS-1 буде ані традиційним літаком, ані ракетою у звичайному розумінні, а радше поєднанням цих двох технологій з метою зменшити вартість пусків вдесятеро та перейти від нинішньої тривалої підготовки кожного пуску до їх здійснення у вільно вибраний час", - заявив Джесс Спонабл, менеджер програми DARPA.

Уряд США хоче до кінця 2019 року завершити другу фазу проектування та побудови і вже у 2020-му році перейти до активних пробних польотів, які мають сягнути інтенсивності 10 зльотів протягом 10 днів. У ході випробувань, запланована швидкість руху апарату складатиме 5 чисел Маха на першому етапі і 10 чисел Маха (понад 12 тисяч кілометрів на годину - прим. ГА) на етапі демонстраційного виведення на орбіту вантажів вагою до півтора тон.

Гіперзвукова швидкість - швидкість, яка значно перевищує швидкість звуку в атмосфері. Це поняття звичайно відносять до надзвукових швидкостей вище 5 чисел Маха (М), тобто понад 6 000 км на годину

"Мета програми - досягнути здатності - абсолютно недоступної сьогодні - виводити супутники на низьку навколоземну обріту у лічені дні. Сьогодні кожен запуск супутника на орбіту потребує місяців, чи навіть років для підготовки. Успіх цього проекту залежатиме від значного поступу технологій та роботи наземних служб, але зможе здійснити революцію у здатності нашої країни відновитись у разі катастрофічної втрати військових та комерційних супутників, від яких США сьогодні кртично залежать", - йдеться у прес-релізі DARPA.

Дивіться також: Колишній радник Трампа генерал Флінн відмовився давати свідчення перед Сенатом