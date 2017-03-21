Помер американський філантроп і мільярдер Дейвид Рокфеллер

У понеділок у віці 101 року помер американський філантропіст і мільярдер Дейвид Рокфеллер, родинне прізвище якого стало синонімом американського капіталізму. Він помер у сні.

Колишній голова Chase Manhattan Bank, він був останнім онуком Джона Д. Рокфеллера, засновника нафтової компанії Standard Oil.

Протягом усього свого життя Дейвид Рокфеллер продовжував сильну підтримку базованого у США глобального капіталізму, але запевнюючи, що ніхто не залишився позаду. Він критично ставився до своїх колег мільярдерів, які намагалися уникати сплати податків.

Рокфеллер також робив усе, щоб родинний маєток використовувався в благодійних цілей, включно з фінансуванням мистецтва і справ, пов’язаних із захистом навколишнього середовища.

Як голова Chase Manhattan Bank, Рокфеллер відкрив перші офіси американського банку в Москві і в комуністичному Китаї.

Його старший брат Нельсон Рокфеллер був колишнім губернатором штату Нью-Йорк і колишнім віце-президентом за правління Джералда Форда. До речі, це був перший і єдиний дотепер випадок в історії США, що і віце-президент, і президент не були обрані на посади в результаті виборів.

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