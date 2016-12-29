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Легенда Голлівуду Деббі Рейнольдс померла через день після смерті дочки Керрі Фішер

  • Голос Америки
Деббі Рейнольдс

Деббі Рейнольдс

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Однією з найвідоміших її робіт була роль у фільмі «Співаючі під дощем»

Американська актриса Деббі Рейнольдс померла від інсульту в будинку свого сина в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія, у віці 84 років через день після смерті дочки - актриси Керрі Фішер.

Рейнольдс була госпіталізована в другій половині дня в середу, після того як бригада швидкої допомоги була викликана в будинок її сина.

Її син Тодд Фішер підтвердив смерть Рейнольдс кільком ЗМІ. «Вона хотіла бути разом з Керрі», - сказав Тодд Фішер.

Рейнольдс зіграла головну роль в класичному фільмі 1952 року «Співаючі під дощем» (Singin' in the Rain), де її партнером був Джін Келлі. Вона була номінована на премію «Оскар» за її роль в мюзиклі «Непотоплювана Моллі Браун» (Unsinkable Molly Brown).

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