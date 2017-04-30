ДіКапріо, Ричард Бренсон, Джеред Лето та Ал Гор протестували у Вашингтоні

Леонардо ДіКапріо, Ричард Бренсон, Джеред Лето та Ал Гор взяли участь в екологічному марші протесту у Вашингтоні.

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо був помічений серед учасників «Народного кліматичного маршу», приуроченого до 100-го дня Дональда Трампа на посаді. На аматорському відео, розміщеному на YouTube, актора можна побачити у капелюху та сонячних окулярах із табличкою «Зміна клімату - реальна», а поруч з ним – одного з лідерів корінного населення Америки.

Раніше на своїй сторінці в Твіттері ДіКапріо написав «пишаюся можливістю приєднатися до лідерів корінного населення та місцевих мешканців у боротьбі за кліматичну справедливість. Приєднуйтеся до мене на їхню підтримку», розмістив хештег маршу та фотографію індіанців.

У протесті у Вашингтоні також взяли участь актор Джеред Лето, британський бізнесмен та філантроп Ричард Бренсон та колишній кандидат в президенти Ал Гор.

"Настав час змінити зміну клімату. Приєднуйтесь до "Народного кліматичного маршу" сьогодні", - твітував Джеред Лето.

​"Я іду на марш, щоб захистити право ожного на здорове майбутнє. Чому йдете ви?" - запитав Ричард Бренсон на своїй сторінці у Фейсбуці.

Ал Гор у Твіттері подякував всім, хто приєднався до маршу.

Тисячі екологічних активістів та тих, кому не байдужий стан довкілля, пройшли маршем у суботу у Вашингтоні та ще в близько 300-х американських міст, намагаючись привернути увагу до проблеми зміни клімату.

В якості посла миру ООН останні два роки я їздив по всьому світу і документував, як ця криза змінює природний баланс на нашій планеті.

Леонардо ДіКапріо є Послом миру ООН та активно виступає з питань охорони природи, піднявши цю тему навіть під час вручення йому Оскара за роль у фільмі «Вцілілий».

Звернувся ДіКапріо і до учасників підписання Паризької угоди про зміну клімату у Нью-Йорку 22 квітня 2016-го року.

«В якості посла миру ООН останні два роки я їздив по всьому світу і документував, як ця криза змінює природний баланс на нашій планеті. Я бачив міста, такі як Пекін, які задихаються від промислового забруднення, старовинну тайгу в Канаді, яку вирубали начисто, і тропічні ліси в Індонезії, які перетворилися на попіл. Я зустрів фермера в Індії, врожай якого був змитий через повені історичного масштабу. В Америці я став свідком унікальної довготермінової посухи в Каліфорнії, підняття рівня моря і повеней в Майями. У Гренландії і в Арктиці, на мій превеликий подив, я побачив стародавні льодовики, які танули набагато швидше, ніж прогнозували вчені. Все, що я побачив і дізнався під час своєї подорожі, викликало в мене почуття жаху», - сказав він.

Підписання проходило в залі засідань ООН і тривало кілька годин, оскільки в ній участь взяли лідери та представники 177 країн світу. Від України, за дорученням Президента, підпис поставив постійний представник України в цій організації Володимир Єльченко. У неділю, 30 квітня, президент Дональд Трамп пообіцяв протягом двох тижнів оприлюднити нову «велику ініціативу», пов’язану з цією угодою.

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