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ДіКапріо, Ричард Бренсон, Джеред Лето та Ал Гор протестували у Вашингтоні

Леонардо ДіКапріо, Ричард Бренсон, Джеред Лето та Ал Гор взяли участь в екологічному марші протесту у Вашингтоні.

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо був помічений серед учасників «Народного кліматичного маршу», приуроченого до 100-го дня Дональда Трампа на посаді. На аматорському відео, розміщеному на YouTube, актора можна побачити у капелюху та сонячних окулярах із табличкою «Зміна клімату - реальна», а поруч з ним – одного з лідерів корінного населення Америки.

Раніше на своїй сторінці в Твіттері ДіКапріо написав «пишаюся можливістю приєднатися до лідерів корінного населення та місцевих мешканців у боротьбі за кліматичну справедливість. Приєднуйтеся до мене на їхню підтримку», розмістив хештег маршу та фотографію індіанців.

У протесті у Вашингтоні також взяли участь актор Джеред Лето, британський бізнесмен та філантроп Ричард Бренсон та колишній кандидат в президенти Ал Гор.

"Настав час змінити зміну клімату. Приєднуйтесь до "Народного кліматичного маршу" сьогодні", - твітував Джеред Лето.

​"Я іду на марш, щоб захистити право ожного на здорове майбутнє. Чому йдете ви?" - запитав Ричард Бренсон на своїй сторінці у Фейсбуці.

Ал Гор у Твіттері подякував всім, хто приєднався до маршу.

Тисячі екологічних активістів та тих, кому не байдужий стан довкілля, пройшли маршем у суботу у Вашингтоні та ще в близько 300-х американських міст, намагаючись привернути увагу до проблеми зміни клімату.

В якості посла миру ООН останні два роки я їздив по всьому світу і документував, як ця криза змінює природний баланс на нашій планеті.
Леонардо ДіКапріо

Леонардо ДіКапріо є Послом миру ООН та активно виступає з питань охорони природи, піднявши цю тему навіть під час вручення йому Оскара за роль у фільмі «Вцілілий».

Звернувся ДіКапріо і до учасників підписання Паризької угоди про зміну клімату у Нью-Йорку 22 квітня 2016-го року.

«В якості посла миру ООН останні два роки я їздив по всьому світу і документував, як ця криза змінює природний баланс на нашій планеті. Я бачив міста, такі як Пекін, які задихаються від промислового забруднення, старовинну тайгу в Канаді, яку вирубали начисто, і тропічні ліси в Індонезії, які перетворилися на попіл. Я зустрів фермера в Індії, врожай якого був змитий через повені історичного масштабу. В Америці я став свідком унікальної довготермінової посухи в Каліфорнії, підняття рівня моря і повеней в Майями. У Гренландії і в Арктиці, на мій превеликий подив, я побачив стародавні льодовики, які танули набагато швидше, ніж прогнозували вчені. Все, що я побачив і дізнався під час своєї подорожі, викликало в мене почуття жаху», - сказав він.

Підписання проходило в залі засідань ООН і тривало кілька годин, оскільки в ній участь взяли лідери та представники 177 країн світу. Від України, за дорученням Президента, підпис поставив постійний представник України в цій організації Володимир Єльченко. У неділю, 30 квітня, президент Дональд Трамп пообіцяв протягом двох тижнів оприлюднити нову «велику ініціативу», пов’язану з цією угодою.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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