Сирійська опозиція повідомить про склад делегації на мирні переговори під егідою ООН

Сирійська опозиція оголосить своїх делегатів для наступного раунду мирних переговорів ООН у Женеві, запланованих на кінець цього місяця, повідомляє головне опозиційне угруповання.

Вибір делегатів від опозиції був предметом розбіжностей, і посланець ООН у справах Сирії Стаффан де Містура заявив, що вибиратиме делегатів від опозиції, якщо вони самі не зможуть домовитися, «щоб запевнитися, що представництво може бути якомога більш всеохопним».

Підтримуваний Саудівською Аравією Високий переговорний комітет (HNC), основна частина сирійської опозиції, яка охоплює політичні та збройні угруповання, піддав критиці коментар Містури як «неприйнятний».

Представник комітету Салім аль-Мусліт повідомив арабському новинному каналу в суботу, що після зустрічі в Ер-Ріяді сирійські опозиційні чиновники представлять делегацію з 20 членів, яких вони вибрали для участі в переговорах.

HNC представляв опозицію в мирних переговорах минулого року, але не був запрошений до столиці Казахстану Астани, де проходили непрямі переговори між урядом і повстанськими делегатами минулого місяця.

Москва й Анкара домовилися в грудні про перемир'я по всій країні між сирійським урядом і повстанськими групами, що протидіють президенту Башару аль-Асаду.

Черговий раунд переговорів щодо сирійського конфлікту, який продовжується уже шостий рік, заплановано на 20 лютого. Він відбудеться під егідою Організації Об’єднаних Націй.

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