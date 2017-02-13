Після Дня закоханих пари розлучаються найчастіше - Інфографіка

Відповідно до дослідження, найчастіше переривають стосунки у понеділок
На час після відзначення Дня усіх закоханих (День святого Валентина) припадає найбільше розставань. На це, спираючись на статистику змін статусів про особисте становище у Facebook, вказав у 2010-му році англійський дослідник та візуалізатор статистики Девід Маккіндлесс.
Відповідно до графіку, представлено Маккіндлессом, найбільше переривають особисті стосунки ранньою весною та перед Різдвом. Найменше - на новий рік.
Дослідник проаналізував понад 10 000 статусів у Facebook, шукаючи фрази зі словами "розстались" та ін.
Відповідно до дослідження, найчастіше переривають стосунки у понеділок.
Коментатори відзначають, що розрив стосунків перед Різдвом та Новим роком можна пов'язати із бажанням уникнути необхідності купувати дорогий подарунок партнеру.
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