За два тижні у Держдепу США буде це обличчя

Державний департамент США протягом 2 тижнів не проводитиме відео-трансляцій прес-брифінгів

Державний департамент США протягом 2 тижнів не проводитиме відео-трансляцій прес-брифінгів через затримку із початком роботи нового офіційного речника. Про це повідомляє видання The Hill.

На зміну Марку Тонеру, який виконував функції речника за президентства Обами та продовжував роботу у Держдепі Трампа, має прийти колишня ведуча каналу Fox News Гедер Науерт (Heather Nauert). Остання зараз проходить офіційну процедуру працевлаштування у державній установі.

Протягом останнього часу Держдеп критикували за буцімто закритість для ЗМІ. Зокрема відзначалось, що державний секретар США Рекс Тіллерсон відбув в офіційну подорож країнами Азії без супроводу звичайного пресс-пулу, обмежившись супроводом журналіста консервативного видання Independent Journal Review, який протягом турне не слідував традиційному формату висвітлення роботи державного секретаря.

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