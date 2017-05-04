У розвідці Німеччини не виключають кібератак РФ перед вересневими виборами

Наш супротивник намагається отримати дані, які можна використати з метою дезінформації чи для операцій впливу. Чи буде це зроблено – це політичне питання

Кремль може вдатись до кібератак проти Німеччини, щоб вплинути на заплановані на 24 вересня виборами. Про це йшлося в коментарях керівника німецької розвідки Ганса-Георга Маассена. «Наш супротивник намагається отримати дані, які можна використати з метою дезінформації чи для операцій впливу. Чи буде це зроблено – це політичне питання», додав Маассен, навівши приклад нападів на вибори в США.

«Ймовірно, в Сполучених Штатах, це трапилось так: інформація просочилась і було прийнято політичне рішення використати її проти США. Я не можу передбачити чи буде таке в Німеччині. Це політичне рішення і, я думаю, воно буде прийняте в Кремлі».

Маассен описав, як відбувається інформаційна атака Кремля, - «Це починається з офіційних медіа каналів, російських медіа каналів, надання однобічної інформації, розпорошення чи фальсифікації даних, намагання розмістити якісь зображення, .. використання неправдивої інформації, реальної інформації, надної без посилання на джерело, ключове слово тут «кібершпигунство», для того, щоб дискредитувати людей, або вплинути на них».

Ми намагаємось ущільнити ряди, щоб жоден м’яч не попав у ціл

«Наявні дані дозволяють вважати, що більшість кібератак наразі провалились, але ми не знаємо чи були атаки, які досягли успіху. Ми гадаємо, що під час хакерського нападу на Бундестаг в 2015 році був витік величезного обсягу інформації. Ми не знаємо точно, яка інформація витікла, але, думаємо, що наш супротивник проаналізував чи можна використати цю інформацію під час кампанії», - сказав голова внутрішньої розвідки Німеччини Ганс-Георг Маассен. Раніше встановлено, що кібератаку на Бундестаг, нижню палату парламенту Німеччини, скоїла російська хакерська група АРТ28. Потім були спроби кібератак на Християнсько-демократичний союз, канцлера Анґелу Меркель та інші організації, пов’язані з партією, але невідомо чи були втрачені дані, вказує Маассен.

Маассен запевнив, що німецькі служби готові до наступних нападів, - «Ми намагаємось ущільнити ряди, щоб жоден м’яч не попав у ціль».

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