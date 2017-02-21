Де Ти, Дональде, подівся? Президент США зник з російського телеефіру

Російські ЗМІ «розлюбили» Дональда Трампа - Financial Times

Останніми місяцями провідні російські телепрограми новин, що виходять у неділю ввечері, приділяли навіть більше ефірного часу для висвітлення діяльності президента Дональда Трампа, ніж Володимира Путіна.

Про це пише видання The Financial Times.

Проте після того, як Трамп відправив у відставку свого радника з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з Росією і кілька заяв, зроблених минулого тижня, які роздратували Кремль, америкаснький президент майже повністю зник з російського ефіру», - пише автор статті Макс Седдон.

Минулого тижня речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «фейковими» повідомлення про те, що Москва дала розпорядження російським телеканалам - які є головним джерелом новин для 80% населення – обмежити «улесливі» коментарі про Трампа.

Проте раптова зміна у висвітленні Дональда Трампа вказує на зростаюче усвідомлення у Москві того, що Трампу можливо не вдасться поліпшити американсько-російські відносини так швидко, як цього сподівалися у Росії.

Як повідомляє Інтерфакс, у січні російські ЗМІ приділяли більше уваги американському лідеру, ніж російському президенту – що в минулому річ нечувана.

У неділю, одначе, на програмі «Вестей недели» ведучий Дмитро Кисельов майже не згадував Трампа. Попередньо він настільки уваги йому присвячував, що Кисельова звинувачували у підриванні авторитету Путіна своєю «Трампоманією». Але минулими вихідними Кисельов обмежився лише кількома короткими зауваженнями, співчуваючи Трампу, що йому «не вдалося влаштуватися на новому місці» через проблеми з американською пресою.

«Очевидний виступ Трампа проти Росії минулого тижня – заява Білого дому, що він очікує, що Москва поверне Україні Крим – підтвердив передчуття: можливо, Трамп не такий промосковський президент, як багато хто сподівався. Але, за словами прес-секретаря Путіна, Кремль ніколи «не мав зайвих ілюзій» з приводу Трампа, «тому нам нема в чому розчаровуватися», – йдеться у статті Макса Седдона у виданні Financial Times.

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