Де Ти, Дональде, подівся? Президент США зник з російського телеефіру

Російські ЗМІ «розлюбили» Дональда Трампа - Financial Times
Останніми місяцями провідні російські телепрограми новин, що виходять у неділю ввечері, приділяли навіть більше ефірного часу для висвітлення діяльності президента Дональда Трампа, ніж Володимира Путіна.
Про це пише видання The Financial Times.
Проте після того, як Трамп відправив у відставку свого радника з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з Росією і кілька заяв, зроблених минулого тижня, які роздратували Кремль, америкаснький президент майже повністю зник з російського ефіру», - пише автор статті Макс Седдон.
Минулого тижня речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «фейковими» повідомлення про те, що Москва дала розпорядження російським телеканалам - які є головним джерелом новин для 80% населення – обмежити «улесливі» коментарі про Трампа.
Проте раптова зміна у висвітленні Дональда Трампа вказує на зростаюче усвідомлення у Москві того, що Трампу можливо не вдасться поліпшити американсько-російські відносини так швидко, як цього сподівалися у Росії.
Як повідомляє Інтерфакс, у січні російські ЗМІ приділяли більше уваги американському лідеру, ніж російському президенту – що в минулому річ нечувана.
У неділю, одначе, на програмі «Вестей недели» ведучий Дмитро Кисельов майже не згадував Трампа. Попередньо він настільки уваги йому присвячував, що Кисельова звинувачували у підриванні авторитету Путіна своєю «Трампоманією». Але минулими вихідними Кисельов обмежився лише кількома короткими зауваженнями, співчуваючи Трампу, що йому «не вдалося влаштуватися на новому місці» через проблеми з американською пресою.
«Очевидний виступ Трампа проти Росії минулого тижня – заява Білого дому, що він очікує, що Москва поверне Україні Крим – підтвердив передчуття: можливо, Трамп не такий промосковський президент, як багато хто сподівався. Але, за словами прес-секретаря Путіна, Кремль ніколи «не мав зайвих ілюзій» з приводу Трампа, «тому нам нема в чому розчаровуватися», – йдеться у статті Макса Седдона у виданні Financial Times.
Дивіться також: Трамп vs ЗМІ: що думають про "війну" Трампа з пресою у Вашингтоні та поза його межами
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum