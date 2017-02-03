Путін може легко знищити Україну, повернувши їй Донбас - американський професор

Повернення Донбасу під контроль України може знищити Україну і відповідає інтересам Путіна. Про це на сторінках видання The Foreign Policy пише історик і політолог українського походження, професор політології в Ратґерському університеті (Нью-Джерсі) Александр Мотиль, який вже не вперше виступає із тезою про небажаність для України відновлення територіальної цілісності.

Київ став би економічно та політично недієздатним

"Україна готова до повномасштабної війни із Росією; вона також готова до і може пережити припинення підтримки з боку Вашингтона та скасування санкцій проти Росії. Але погані новини полягають у тому, що Київ абсолютно не готовий до сценарію, який може знищити Україну з найменшими втратами для Путіна: повернення Донбасу", - пише історик.

На думку Мотиля, "напів-заморожений конфлікт" на сході України найбільше відповідає інтересам Києва, адже дозволив йому припинити дотації депресивного регіону, позбутись впливу тамтешніх олігархів, політиків та криміналу та необхідності задобрювати "прорадянське та проросійське населення".

Досягнення Києва у царині реформ та державного будівництва стали можливими саме через те, що Росія окупувала Донбас

Останні досягнення Києва у царині реформ та державного будівництва стали можливими саме через те, що Росія окупувала Донбас, вважає історик.

"Якби Росія не окупувала Донбас після Євромайдану, Київ не зміг би провести системні реформи та будувати все більш стабільну та демократичну державу за підтримки своїх патріотично налаштованих громадян", - міркує Мотиль.

Натомість для Росії, окупація Донбасу обернулась колосальною проблемою, яка продовжує виснажувати ресурси Москви.

Історик вважає малоймовірним повномасштабне вторгнення Росії в Україну, натомість може прагнути угоди із новою адміністрацією США, в межах якої в обмін на повернення Україні контроль над Донбасом, з Москви було би знято частину санкцій.

Це стало стандартним аргументом інтелектуально ледачих

У разі повернення Донбасу, вважає Мотиль, на Україну може чекати наступне: війна із сепаратистами, яких вже не підтримує Росія; небхідність відновлювати зруйнований війною регіон (вартість відновлення перевищує 20 мільярдів доларів, вважає Мотиль); повернення до участі у демократичному процесі мільйонів налаштованих проти заходу виборців; повернення проросійських політичних сил; контроль у регіоні повернуть собі "олігархи та злодії"; відновлення протистояння між Сходом та Заходом країни.

"Київ став би економічно та політично недієздатним", - підсумовує Мотиль.

Підтримую: спроба повернути, реінтегрувати ДНР та ЛНР буде величезним тягарем

Стаття Мотиля, який вже не вперше виступає з ідеєю про шкідливість повернення Донбасу під контроль уряду України, стала об'єктом кпинів та критики з боку низки журналістів та оглядачів, які висловили свої зауваження у Twitter.

"Господи, знову це?? Ну...", - твітує канадський журналіст Майкл Колборн.

"Я бачив 3 версії цього застарілого аргументу (проти повернення Донбасу - прим. ГА) за останні півроку", - уточнив журналіст.

Не переконали аргументи Мотиля і Александра Кларксона, викладача Королівського коледжу у Лондоні.

"Це стало стандартним аргументом інтелектуально ледачих", - прокоментував статтю Мотиля цей експерт.

Інші оглядачі, навпаки, погодились із Александром Мотилем.

"Підтримую: спроба повернути, реінтегрувати ДНР та ЛНР буде величезним тягарем", - пише Едвард Волкер, професор політології університету Берклі у Каліфорнії.

"Розумний погляд на те, що може чекати надалі на Україну", - твітує про статтю Раян Чілкот, кореспондент каналу CNN.

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