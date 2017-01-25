Індекс Доу Джонс побив рекорд! Чий здобуток Обами, чи Трампа?

Трамп обіцяв стати "найкращим творцем робочих місць, якого будь-коли створив Господь"

Промисловий індекс Доу Джонса* вперше перевищив показник у 20 000 пунктів, а фондові ринки взагалі демонструють тренд до оновлення рекордів, повідомляє Associated Press.

Фондові ринки стабільно зростають з 2009-го року і продовжили зростання після обрання президентом США Дональда Трампа. Раніше ЗМІ повімдомляли, що за обранням Трампа послідувало зростання споживацього та бізнес оптимізму у США.

Президент США поспішив поширити інформацію про зростання індексу Доу Джонса у своєму Twitter.

*Промисловий індекс Доу Джонса є одним із кількох фондових індексів, які використовуються для відслідковування промислової складової американських фондових ринків.

Після обрання президентом Дональда Трамп провів зустріч із представинками американського бізнесу, у ході якої пообіцяв скоротити оподаткування бізнесу майжу вдвоє. При цьому лідер США вимагає у промислових компаній припинити виведення потужностей за межі країни та заохочує їх відновлювати виробництво в Америці.

Індустріальний індекс становив 7949 пунктів, коли Обами заступив на посаду. Екс-президент США залишив його на рівні 19 827 пунктів

Гаслом економічної політики адміністрації Трампа є "купуй американське, бери на роботу американців". У ході виборчої кампанії Трамп постійно наголошував на тому, що провідною метою його президенствта є створення нових робочих місць. Він також обіцяв стати "найкращим творцем робочих місць, якого будь-коли створив Господь".

При цьому оглядач CNN Кіт Бойкін відзначає: індекс Доу Джонс демонстрував зростання протягому усього президентства Барака Обами. Індустріальний індекс становив 7949 пунктів, коли Обами заступив на посаду. Екс-президент США залишив його на рівні 19 827 пунктів.

"Звісно ж чоловік, який каже, що зробив себе з нуля, хоча успадкував мільйони, записує у досягнення і те, що успадкував економіку, яка процвітає", - твітує Нік Джек Паппас, комедіант з Нью-Йорка, який очевидно критично ставиться до Трампа.

Натомість прихильники президента США поспішили висміяти критиків президента за їх ставлення до успіхів економіки, які припали на перші дні Трампа на роботі.

"Ну тепер ліберали будуть скаржитись: Трамп довів економіку США до того, що вона процвітає!", - твітує @TallahForTrump.

"Всі ліберали зараз казяться. Трамп зробив для Америки за кілька днів більше, ніж Обама за 8 років!", - твітує популярний блогер Стів Хірш, який називає себе "націоналістом".

"Щодня Америка перемагає, а божевільні ліберали знаходять, як осоромитись. Цей президент вже довів свою вийнятковість", - твітує інший прихильник Трампа.

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