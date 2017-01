Команда Трампа пропонує серйозні скорочення федеральних витрат

Команда новообраного президента Дональда Трампа працює над планами про скорочення апарату федерального уряду. Про це пише видання The Hill.

Скорочення, згідно з повідомленнями, будуть рішучими. Великі скорочення очікують Міністерства торгівлі і енергетики. Частина програм, які дтепер були під їх юрисдикцією, будуть передані іншим агентствам. Скорочення і ліквідація будуть проведені в міністерствах транспорту, юстиції і в Державному департаменті.

Повній ліквідації підлягатимуть важливі фонди National Endowment for the Arts і National Endowment for the Humanities.

Багато із пропонованих скорочень були включені до прийнятого республіканським кокусом Палати представників бюджету на 2017 рік. Цей бюджет передбачає скорочення на суму 8.6 трильйона доларів на наступні десять років.

Повний бюджет адміністрації, згідно з передбаченнями, буде оприлюднений перед закінченням перших ста днів президента Трампа на посаді або до середини квітня. Бюджет групи республіканців з Палати представників більш консервативний, ніж головний бюджет у 2015 році.

Висловлюються припущення, що скорочення і ліквідація багатьох програм – пише видання The Hill – можуть викликати масові протести. Перед тим, як бюджет нового президента розглядатиме Конгрес, з ним матимуть нагоду ознайомитися бюджетні офіси багатьох міністерств.

Невідомо, чи перший бюджет нового президента передбачатиме реформи Social Security і Medicare.

Проте помірковані республіканці і демократи з комітету асигнувань можуть відкинути деякі скорочення, що їх пропонує команда Трампа.

Скорочення коштів на фінансування офісів з питань прав людини, відновлюваних джерел енергії, корпорації OPIC, чи передбачувана ліквідація відділу про кліматичні зміни – дуже неоднозначні і мають показати, за твердженням консервативної Фундації Heritage, що адміністрація Трампа серйозно ставиться «до радикальної реформи федерального бюджету», - пише The Hill.

