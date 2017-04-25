Уперше дрони застосували для розшуку людей, що зникли безвісти у Великому каньйоні

Відчайдушна спроба знайти двох туристів, які зникли в нижній частині Великого каньйону минулого тижня – це поки що найбільш масштабне використання дронів Службою національних парків США у пошуково-рятувальній операції.

Великий каньйон – єдиний національний парк, що має власний флот безпілотних літальних апаратів для виявлення людей, які заблукали, сіли на мілину, були поранені або вбиті. У рамках програми, яка почалася восени минулого року, парк отримав п'ять дронів і чотирьох сертифікованих операторів.

Хоча повітряний пошук двох туристів не дав результатів, він привернув увагу до технології, яка дозволяє проникати в ущелини й інші важко доступні місця, тим самим уникаючи небезпек, які передбачає політ на вертольоті.

Красиві та небезпечні гори

З його крутими скелями, Великий каньйон може бути настільки ж небезпечним, наскільки він є красивим.

У 2016-му році рейнджери зіткнулися з 1 200 медичними непередбаченими випадками, 293 пошуково-рятувальними операціями і 17 смертями. Усього парк відвідало близько шести мільйонів людей. Улітку минулого року 35-річний посадовець корпорації Yelp спіткнувся, коли піднімався в гори, впав назад і був знайдений мертвим на 120 метрів нижче.

Зазвичай у таких випадках використовують вертоліт, розповідає головний рейнджер Великого каньйону Метт Вандзура. Але тепер безпілотні літальні апарати дозволяють так само побачити об’єкт і місцевість зблизька, тільки не піддаючи людей небезпеці, наголошує він.

Дрони, близько 45 сантиметрів завширшки і 25 сантиметрів у висоту, можуть працювати автономно близько 20 хвилин. Оператори дронів дивляться відео в режимі реального часу, а потім аналізують його ще раз у кінці дня.

Мандрівники, що пропали безвісти

62-річна Луенн Меррелл і її 14-річний онук Джексон Стендефер зникли минулого тижня, перетинаючи струмок поблизу Північного басейну. Вони були в поході з чоловіком Меррелл, співзасновником компанії Merrell Boot Co. Ренді Мерреллом, і матір’ю хлопчика.

Літальні апарати використовувалися з понеділка по середу. Парк також розіслав три команди наземного пошуку (близько 20 осіб), надувний моторний човен і вертоліт.

Невдовзі було прийнято рішення згорнути операцію з використання дронів, проте продовжувати пошуки. Родина зниклих безвісти підтримала рішення. У заяві вони наголосили, що «все ще моляться про чудо».

Попередній досвід використання дронів

У листопаді минулого року безпілотні літальні апарати були відправлені після того, як відвідувач з’їхав зі скелі і загинув. Завдяки дронам рейнджери могли запевнитися в безпечності використання гелікоптера для підйому автомобіля.

Наступного місяця, рейнджери використали дрони, щоб знайти жінку, яка стрибнула до смерті. Потім вони транспортували її тіло.

Інші національні парки використовують безпілотні літальні апарати, але для дослідження природи. Використання приватних дронів заборонено.

Джеймс Дойл, представник Міжгірного регіону Служби національних парків, зауважує, що інші парки, ймовірно, теж захочуть мати дрони в своєму розпорядженні зовсім скоро.

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