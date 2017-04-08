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Приклад трансгендера: як пояснити дитині різницю між хлопчиками та дівчатками

Проблема прав трансгендерів у США набула публічності, коли першокласник, який росте дівчинкою, відсудив у школи право користуватись жіночим туалетом.

Щонайменше у 16 американських штатах обговорюють можливість закріпити права трансгендерів на законодавчому рівні. Серед них - яку вбиральню вони мають відвідувати.

За даними опитування Центру П’ю, 51% американців вважають, що трансгендерним особам варто дозволити відвідувати туалети тієї статі, з якою вони себе ідентифікують. 46% американців вважають, що трансгендери повинні ходити в туалет статі, з якою вони народилися.

Проблема прав трансгендерів у США вийшла у публічну площину у 2013 році, коли 6-річний першокласник-трансгендер Кой Метіс, який росте дівчинкою, відсудив у школи право користуватись жіночим туалетом.

Дитина починає розуміти гендерну різницю десь після 2,5 років. Моя дочка вперше заговорила про різні статі, коли десь у трирічному віці під час прогулянки запитала: "Мамо, чи я можу вийти заміж за дівчинку?"

В той момент я зрозуміла: настав час говорити про незручні теми. Тоді Марія дізналась, що основна різниця між "він" і "вона" – статева, і що перевірити це можливо, знявши білизну.

"А вийти заміж ти можеш за того, кого любиш найбільше", - резюмувала я. "Тоді ... я вийду заміж за тата", - відповіла Марія.

Її цікавість вгамувалась ненадовго. Нещодавно Марії торкнулась трансгендерна проблема. У них в американському садочку з’явилась нова вихователька. Або вихователь, який має жіноче ім’я Кейтлин, та виглядає і веде себе як чоловік. Тобто особа трансгендерної орієнтації.

«А чи пані Кейтлин – дівчинка чи хлопчик?», - запитала дитина нас із чоловіком якось за вечерею.

Виходячи з імені та зі статевих ознак, ми відповіли: «Вона - дівчина». І пояснили, що, мовляв, у неї є ті статеві ознаки, які мають дівчтака, і яких немає, наприклад, у тата-хлопчика.

Дитину це не влаштувало, адже вигляд пані Кейтлин не відповідав її уявленню про дівчину. То ж вона наступного дня запитала у вчительки прямо: «Міс Кейтлин, а ви дівчинка чи хлопчик?»

Вихователька, яка, очевидно, воліла б народитися чоловіком, назвала себе «хлопчиком». Після цього питань на цю тему в Марії було значно більше, ніж попереднього дня.

"Мамо, якщо пані Кейтлин – хлопчик, чому вона ходить в туалет як дівчинка? Чи вона може бути татом?" - не припиняла вона...

Я хочу, щоб моя дитина виросла з повагою до кожному у цьому різнобарвному американському суспільстві, незалежно від сексуальної чи гендерної орієнтації, релігійної чи класової приналежності. Я мрію, щоб вона захищала тих, з кого насміхаються чи кого не розуміють.

"Є дівчатка, які хочуть бути мамою. Є хлопчики, які хочуть бути татом. А буває навпаки, деяким дівчаткам хочеться бути татом" - це була перша спроба пояснити те, що їй потрібно буде зрозуміти пізніше. Можливо, це було не зовсім толерантно. Помилок у виханні у мене буде ще багато.

У сучасному американському суспільстві не так вже й легко пояснити різницю між дівчатками і хлопчиками. Такою була моя спроба. Як би ви пояснили інакше?

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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