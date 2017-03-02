Джордж Буш-молодший видав книгу намальованих ним портретів

Нова книга екс-президента Джорджа Буша-молодшого надійшла в продаж у вівторок, повідомляє телеканал ABC 13.

Книга вшановує військових ветеранів США 66-ма кольоровими портретами поранених військовослужбовців, автором яких є сам Буш. Він почав займатися живописом після того, як склав обов’язки президента.

Згідно з Президентською бібліотекою Джорджа Буша-молодшого, «Кожна картина супроводжується історією зображеного ветерана, написану президентом, що надихає», повідомляє ABC 13.

Усі доходи від книги «Портрети мужності: вшанування пам'яті американських воїнів головнокомандувачем» підуть на користь Президентського центру Джорджа Буша, некомерційної організації, яка допомагає ветеранам років після терактів 11 вересня подолати їхні рани і перейти до цивільного життя, інформує телеканал KEYT.

Виставка на основі книги відкривається у Президентській бібліотеці Джорджа Вокера Буша в Далласі в четвер.

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