У США зменшилася кількість прохань за допомогою по безробіттю

Минулого тижня кількість американців, які звернулися за допомогою по безробіттю, зменшилася до майже найнижчого рівня за кілька десятиліть. Це ознака позитивної ситуації на ринку праці.

В оприлюдненому в четвер звіті Міністерства праці говориться, що кількість прохань про допомогу зменшилася на 28 тисяч до всенаціонального рівня 235 тисяч. Економісти кажуть, що кількість нижче 300 тисяч є ознакою здорового ринку праці. Ці тижневі прохання про допомогу по безробіттю досягли цього рівня уже протягом майже двох років.

В окремому звіті компанії ADP говориться, що у грудні приватні працедавці на 153 тисячі збільшили кількість робочих місць, тобто на дещо менше, ніж попереднього місяця. Ці дані компанія ADP отримала на основі мільйонів чеків, які проходять через неї.

Рівень безробіття у період рецесії кілька років тому сягав 10 відсотків робочої сили, але постійно знижувався до 4.6 відсотка у листопаді минулого року. Про рівень безробіття в грудні буде повідомлено в п’ятницю.

Служба новин Bloomberg опитала економістів, які висловили думку, що в грудні безробіття збільшиться незначно – до 4.7 відсотка. Більшість економістів також сподіваються, що в оприлюдненому в п’ятницю звіті буде повідомлено, що протягом грудня минулого року кількість робочих місць збільшилась на 175 тисяч.

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