У Єгипті озброєні особи застрелили 26 християн-коптів

За повідомленням єгипетських органів влади, озброєні особи атакували у п’ятницю автобуси і вантажну машину, на яких християни-копти їхали до монастиря на півдні країни. Загинуло 26 осіб і 25 отримали поранення. Повідомлення підтвердили очевидці і Міністерство охорони здоров’я.

Представник Міністерства внутрішніх справ заявив, що неопізнані нападники прибули на трьох машинах. Очевидці заявили, що замасковані чоловіки зупинили два автобуси і вантажну машину та відкрили вогонь по паломниках на дорозі, що веде до монастиря святого Самуеля в провінції ель-Мінья, де проживає чимала християнська меншина.

Сили безпеки розпочали погоню за нападниками, встановлюючи десятки контрольних пунктів на пустельній дорозі. Великий імам 1000-літнього центру ісламських досліджень аль-Ажар заявив, що атака мала на меті дестабілізувати країну.

«Я закликаю єгиптян, щоб вони об’єдналися перерд лицем цього брутального тероризму», сказав Ахмед аль-Таїб, який тепер відвідує Німеччину.

Державне агентство новин повідомило, що президент Єгипту Абдель аль-Сісі скликав нараду представників органів безпеки.

Копти, які становлять приблизно 10% із 92-мільйонного населення Єгипту, протягом останніх місяців піддаються кривавим атакам.

Від грудня минулого року в результаті атак на церкви в Каїрі, Александрії і Танті загинуло приблизно 70 коптів.

Відповідальність за атаки взало на себе угруповання «Ісламська держава». Про відповідальність за останню атаку поки що не було повідомлення.

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