Ейфелеву вежу оточать захисним бар’єром з куленепробивного скла

У зв’язку з тим, що Франціі і далі загрожує небезпека тероризму, Париж планує побудувати бар’єр навколо Ейфелової вежі. Паризький службовець Жан-Франсуа Мартін заявив, що бар’єр, у вигляді стіни висотою у 2.5 метра з куленепробивного скла, буде «постійним» і естетичним.

Міська влада призначила 21.3 мільйона доларів на розгляд пропозицій, беручи до уваги естетику пропонованого бар’єра.

Ейфелева вежа вже оточена бар’єрами, але це назагал непривабливі, тимчасові паркани.

Встановлення постійного бар’єра є частиною більшого плану модернізації на суму в 320 мільйонів доларів, розрахованого на наступні 15 років.

«Сумно, але ризик тероризму не минув», – сказав Мартін.

Ейфелеву вежу, символ французької столиці, відвідує щороку приблизно сім мільйонів туристів.

У 2015 році, в результаті координованих атак з боку ісламістських терористів, у кількох районах Парижа загинуло 130 людей, у цьому числі 89 у театрі Батаклан. На початку того року терористи застрелили 12 працівників сатиричного журналу Charlie Hebdo.

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