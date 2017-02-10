Ейфелеву вежу оточать захисним бар’єром з куленепробивного скла

У зв’язку з тим, що Франціі і далі загрожує небезпека тероризму, Париж планує побудувати бар’єр навколо Ейфелової вежі. Паризький службовець Жан-Франсуа Мартін заявив, що бар’єр, у вигляді стіни висотою у 2.5 метра з куленепробивного скла, буде «постійним» і естетичним.
Міська влада призначила 21.3 мільйона доларів на розгляд пропозицій, беручи до уваги естетику пропонованого бар’єра.
Ейфелева вежа вже оточена бар’єрами, але це назагал непривабливі, тимчасові паркани.
Встановлення постійного бар’єра є частиною більшого плану модернізації на суму в 320 мільйонів доларів, розрахованого на наступні 15 років.
«Сумно, але ризик тероризму не минув», – сказав Мартін.
Ейфелеву вежу, символ французької столиці, відвідує щороку приблизно сім мільйонів туристів.
У 2015 році, в результаті координованих атак з боку ісламістських терористів, у кількох районах Парижа загинуло 130 людей, у цьому числі 89 у театрі Батаклан. На початку того року терористи застрелили 12 працівників сатиричного журналу Charlie Hebdo.
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